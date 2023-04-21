«Будущее Украины — в семье альянса». Все страны НАТО согласились со вступлением в блок Киева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским накануне заседания контактной группы по обороне Украины. По итогам поездки Столтенберг заявил о согласии всех членов альянса с тем, что Украина должна присоединиться к НАТО, однако предложил сосредоточиться на «обеспечении победы Украины над Россией». О чем говорили генсек НАТО и президент Украины в Киеве — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля посетил Киев с необъявленным визитом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, этот визит стал завершающим элементом подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля.

Столтенберг приехал на Украину впервые за 14 месяцев боевых действий. Глава блока принял участие в церемонии в память о погибших украинских солдатах на Михайловской площади и провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским.

Членство в НАТО и поставки оружия

По итогам визита в Киев Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

«Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — сказал он и подчеркнул, что сейчас главное внимание страны блока уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

По словам генсека, «со временем и благодаря нашей поддержке» цель Украины по вступлению в НАТО «будет достигнута». Однако в ближайшее время страны альянса намерены обсуждать военную помощь Киеву, а не его членство в НАТО.

«Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе [11–12 июля] поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности, это будет в числе приоритетов повестки дня, — отметил Столтенберг. — Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила».

Для этого, указал генеральный секретарь, страны НАТО наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники Украине, а с февраля 2022 года альянс направил Киеву €150 млрд.

«Я ожидаю, что страны НАТО и партнеры сделают новые объявления о конкретной военной поддержке Украины, и, конечно, они будут дополнять всю ту беспрецедентную помощь, которая уже была доставлена», — отметил Столтенберг.

Он также призвал «добиться того, чтобы все системы вооружения, которые уже в распоряжении Украины, функционировали должным образом». «Требуется колоссальное количество боеприпасов. Нужны запчасти, ремонтные работы», — подчеркнул генсек.

«От логистики зависит успех на поле боя»

По словам Столтенберга, боевые действия на Украине превратились в войну на истощение, «а это война логистики и снабжения».

«Возможно, вопросы обеспечения логистики не столь интересны, но от нее сейчас зависит успех на поле боя», — отметил он. Генсек объяснил, что в связи с этим страны альянса сосредоточились на обеспечении поставок запчастей и обеспечении обслуживания систем вооружений, поставляемых Киеву. Он указал, что необходимо не только предоставлять новое оружие, но и поддерживать уже имеющееся в рабочем состоянии.

«Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов», — сказал Столтенберг и отметил, что страны — члены НАТО обсудят этот вопрос на встрече 21 апреля.

Украина хочет «большего»

В ответ на слова главы альянса Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО сейчас нет препятствий.

«Нам необходимо что-то большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути», — сказал Зеленский и отметил, что Киев не готовит альтернативу членству в блоке.

По его словам, Украина также ожидает принятия пакета гарантий безопасности на июльском саммите в Вильнюсе.

«Пора лидерам определить перспективу обретения Украиной членства в НАТО, определить алгоритм движения Украины к этой цели и определить гарантии безопасности для нашего государства… на период до членства в НАТО», — подчеркнул украинский президент.

Наконец, Зеленский обратился к генсеку с просьбой помочь «преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники». В ответ Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

21 апреля состоится одиннадцатое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн. На нем будет присутствовать глава украинского Минобороны Алексей Резников. 20 апреля в офисе президента Украины заявляли, что на встрече обсудят в том числе поставки дальнобойных ракет.

Что ответили в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявив, что альянс продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой Москва говорила раньше, еще до начала спецоперации.

«НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. Об этой потенциальной угрозе говорил еще президент задолго до начала спецоперации. Это еще раз демонстрирует тем, кто может думать головой, правильность решения президента о начале СВО», — заявил представитель Кремля.