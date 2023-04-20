Крайняя мера: страны G7 могут остановить весь экспорт в Россию

Союзники Украины из G7 и ЕС обсуждают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Россию, пишет Bloomberg. Если это произойдет, то ограничения, скорее всего, затронут лекарства, продукты питания, сельхозпродукцию, которая сейчас все еще поставляется на российский рынок. Однако западные политики опасаются, что подобная жесткая мера вызовет острое неприятие среди продолжающих торговлю с Россией компаний, приведет к ответным санкциям Москвы и еще сильнее сблизит ее с Пекином.

Ключевые союзники Украины, в том числе США, допускают практически полный запрет любого экспорта в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсудения этого вопроса.

«Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету большей части экспорта в Россию, что может привести к значительному ужесточению экономического давления на российское руководство», — говорится в публикации.

Собеседники агентства рассказали, что лидеры G7 обсуждают возможность тотального запрета экспорта в Россию перед предстоящим саммитом клуба в Японии в мае 2023 года. Однако, несмотря на это, риторика обсуждения может измениться.

Речь идет о смене подхода к санкционному режиму. Дипломаты разных стран предлагают перейти к стратегии «экспорт запрещен, если он не разрешен». Сейчас, говоря о поставках товаров и услуг России, G7 руководствуются другим принципом: «экспорт разрешен, если товар не находится под санкциями».

Один из источников Bloomberg заявил, что если лидеры «Большой семерки» договорятся о подобном подходе, то им придется каждый раз согласовывать исключения для поставок в Россию. При этом лекарственные изделия, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, вероятнее всего, останутся под полным запретом.

При этом существуют серьезные препятствия для тотального запрета экспорта, отмечают авторы публикации. Во-первых, чтобы полностью его реализовать в ЕС, например, потребуется одобрение всех 27 членов союза. Во-вторых, запрет вызовет острые дебаты из-за позиций некоторых крупных западных компаний, которые продолжают поставки в Россию.

Третьей проблемой является риск ответных санкций со стороны Москвы. В случае введения запрета большая часть оставшихся экспортных потоков в Россию перекроется. Представитель американского Совета нацбезопасности отказался комментировать подобные перспективы, пишет Bloomberg.

По информации агентства, обсуждение полного запрета на экспорт в Россию связано с тем, что Москва успешно обходит многие из санкций. Несмотря на то, что существующие ограничения почти вдвое сократили экспорт из ЕС и стран G7, из Европы, США, Канады и Японии в Россию по-прежнему поставляются товары на $66 млрд.

Например, Германия, Италия и Польша остаются в тройке крупнейших европейских экспортеров товаров в Россию, об этом свидетельствуют данные Trade Data Monitor (компания занимается отслеживанием товарных потоков во всем мире). Страны G7 поставляют на российский рынок немедицинские и несельскохозяйственные товары: автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы, косметику.

Кроме того, союзники Украины опасаются, что Россия может в ответ прекратить поставлять критически важные для Запада товары. В частности, речь идет о меди, российские поставки которой особенно важны для Европы. К тому же Москва может еще сильнее сблизиться с Пекином, поскольку китайский рынок стал альтернативой для российских товаров после введения санкций.

Ранее в апреле США ввели санкции против нескольких десятков компаний в 20 разных странах, которые, по версии Вашингтона, помогают Москве обходить западные санкции.

В то же время Financial Times 20 апреля со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что ЕС, скорее всего, не станет вводить новые пакеты ограничений против России. Причина в том, что сейчас каждая новая санкция наносит больше вреда самим западным компаниям. И требует введения сразу нескольких исключений. Поэтому попытки создания новых антироссийских санкционных пакетов будут встречены вето со стороны некоторых членов ЕС.