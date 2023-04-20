Крайняя мера: страны G7 могут остановить весь экспорт в Россию

Ключевые союзники Украины, в том числе США, допускают практически полный запрет любого экспорта в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсудения этого вопроса.
«Некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету большей части экспорта в Россию, что может привести к значительному ужесточению экономического давления на российское руководство», — говорится в публикации.
Собеседники агентства рассказали, что лидеры G7 обсуждают возможность тотального запрета экспорта в Россию перед предстоящим саммитом клуба в Японии в мае 2023 года. Однако, несмотря на это, риторика обсуждения может измениться.
Речь идет о смене подхода к санкционному режиму. Дипломаты разных стран предлагают перейти к стратегии «экспорт запрещен, если он не разрешен». Сейчас, говоря о поставках товаров и услуг России, G7 руководствуются другим принципом: «экспорт разрешен, если товар не находится под санкциями».
Один из источников Bloomberg заявил, что если лидеры «Большой семерки» договорятся о подобном подходе, то им придется каждый раз согласовывать исключения для поставок в Россию. При этом лекарственные изделия, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, вероятнее всего, останутся под полным запретом.
При этом существуют серьезные препятствия для тотального запрета экспорта, отмечают авторы публикации. Во-первых, чтобы полностью его реализовать в ЕС, например, потребуется одобрение всех 27 членов союза. Во-вторых, запрет вызовет острые дебаты из-за позиций некоторых крупных западных компаний, которые продолжают поставки в Россию.
Третьей проблемой является риск ответных санкций со стороны Москвы. В случае введения запрета большая часть оставшихся экспортных потоков в Россию перекроется. Представитель американского Совета нацбезопасности отказался комментировать подобные перспективы, пишет Bloomberg.
По информации агентства, обсуждение полного запрета на экспорт в Россию связано с тем, что Москва успешно обходит многие из санкций. Несмотря на то, что существующие ограничения почти вдвое сократили экспорт из ЕС и стран G7, из Европы, США, Канады и Японии в Россию по-прежнему поставляются товары на $66 млрд.
Например, Германия, Италия и Польша остаются в тройке крупнейших европейских экспортеров товаров в Россию, об этом свидетельствуют данные Trade Data Monitor (компания занимается отслеживанием товарных потоков во всем мире). Страны G7 поставляют на российский рынок немедицинские и несельскохозяйственные товары: автомобили, шоколад, пиво, обувь, цветы, косметику.
Кроме того, союзники Украины опасаются, что Россия может в ответ прекратить поставлять критически важные для Запада товары. В частности, речь идет о меди, российские поставки которой особенно важны для Европы. К тому же Москва может еще сильнее сблизиться с Пекином, поскольку китайский рынок стал альтернативой для российских товаров после введения санкций.
Ранее в апреле США ввели санкции против нескольких десятков компаний в 20 разных странах, которые, по версии Вашингтона, помогают Москве обходить западные санкции.
В то же время Financial Times 20 апреля со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что ЕС, скорее всего, не станет вводить новые пакеты ограничений против России. Причина в том, что сейчас каждая новая санкция наносит больше вреда самим западным компаниям. И требует введения сразу нескольких исключений. Поэтому попытки создания новых антироссийских санкционных пакетов будут встречены вето со стороны некоторых членов ЕС.