«Больше исключений, чем мер». ЕС столкнулся со сложностями при разработке новых санкций

Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против РФ «покончено». Источник отметил, что ограничения не вводились против тех отраслей российской экономики, которые критически важны хотя бы для одной из стран Евросоюза, соответственно попытки введения новых санкций наткнутся на вето со стороны отдельных членов ЕС. В свою очередь в Кремле заявили, что не могут комментировать подобные сообщения.

Западные санкции не затронули только те отрасли российской экономики, которые важны для одной или нескольких стран ЕС, и попытки ввести новые ограничения будут встречены вето, пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника, который занимается составлением санкционных списков.

«Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер»,

— сказал собеседник FT.

Обсуждения предложений по новому, 11-му пакету санкций начнутся 21 апреля. В них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран — членов ЕС. Работающие над будущими санкциями чиновники рассказали, что, вероятнее всего, новые ограничения будут связаны с расширением списков подсанкционных физлиц и ужесточением мер против обхода санкций.

В свою очередь в Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, что ЕС якобы не будет вводить новые санкции в против России.

«Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проблемная отрасль

Отмечается, что одной из таких отраслей, которые критически важны для некоторых европейских стран, является атомная энергетика. Против этих ограничений выступают Франция и Венгрия. Активно призывает ввести санкции против «Росатома» Германия, которая продемонстрировала свою решимость 16 апреля, отключив три последние работающие АЭС в стране. Германия, тем не менее, должна была отключить эти станции еще в конце 2022 года, но в связи с энергокризисом в стране не могла сделать этого.

У Венгрии заключен контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Пакш-2», два энергоблока планируется запустить к 2030 году. Газета Politico писала, что Будапешт неоднократно накладывал вето на санкции против российского атомного сектора.

Самой «атомной» страной ЕС является Франция, в стране действуют более 50 реакторов и обеспечивают более 70% выработки электроэнергии. Кроме того, между Францией и «Росатомом» заключен ряд партнерских соглашений. По одному из них Россия предоставляет оборудование для Международного экспериментального ядерного реактора (ИТЭР) в Марселе. Париж также накладывал вето на попытки ввести ограничения против российского атомного сектора. Кроме того, в ходе реализации ИТЭР французскому правительству приходится решать сложности с доставкой оборудования из РФ и российских сотрудников на производство, возникшие в связи с логистическими, визовыми, технологическими и другими ограничениями ЕС.

Также против санкций выступает Болгария.

15 февраля Bloomberg со ссылкой на торговые данные британских аналитиков сообщил о росте атомного экспорта России более чем на 20% за год. «Росатом» оценивал рост поставок за границу в 15%. При этом данные не учитывают торговлю с подсанкционными странами вроде Ирана. Основными покупателями российского ядерного топлива выступили Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия и Финляндия, а также Китай. Отмечается, что США тоже отказываются от введения санкций против этого сектора российской экономики, поскольку Вашингтон закупает российское атомное топливо (оно составляет примерно 1/5 часть всего обогащенного урана Штатов), и отказаться от него было бы слишком болезненным.

С конца февраля 2022 года ЕС ввел 10 пакетов санкций против России, которые затронули финансовый сектор, фондовый рынок, экспорт и импорт разных направлений торговли, международные резервы Центрального Банка РФ, ограничили возможности для туристов и авиаперевозок с европейскими странами. Также против российских физических и юридических лиц, включая политиков, были введены персональные санкции. Европейские власти утверждали, что целью ограничений является снижение способности российского правительства «финансировать агрессию против Украины». Часть европейских и американских санкций вводилась вне крупных пакетов — так, например, была введена предельная цена на российскую нефть.