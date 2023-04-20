«Больше исключений, чем мер». ЕС столкнулся со сложностями при разработке новых санкций

Западные санкции не затронули только те отрасли российской экономики, которые важны для одной или нескольких стран ЕС, и попытки ввести новые ограничения будут встречены вето, пишет Financial Times со ссылкой на европейского чиновника, который занимается составлением санкционных списков.
«Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер»,
— сказал собеседник FT.
Обсуждения предложений по новому, 11-му пакету санкций начнутся 21 апреля. В них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран — членов ЕС. Работающие над будущими санкциями чиновники рассказали, что, вероятнее всего, новые ограничения будут связаны с расширением списков подсанкционных физлиц и ужесточением мер против обхода санкций.
В свою очередь в Кремле не считают возможным комментировать сообщения о том, что ЕС якобы не будет вводить новые санкции в против России.
«Не считаем возможным как-то комментировать такие сообщения», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Проблемная отрасль
Отмечается, что одной из таких отраслей, которые критически важны для некоторых европейских стран, является атомная энергетика. Против этих ограничений выступают Франция и Венгрия. Активно призывает ввести санкции против «Росатома» Германия, которая продемонстрировала свою решимость 16 апреля, отключив три последние работающие АЭС в стране. Германия, тем не менее, должна была отключить эти станции еще в конце 2022 года, но в связи с энергокризисом в стране не могла сделать этого.
У Венгрии заключен контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Пакш-2», два энергоблока планируется запустить к 2030 году. Газета Politico писала, что Будапешт неоднократно накладывал вето на санкции против российского атомного сектора.
Самой «атомной» страной ЕС является Франция, в стране действуют более 50 реакторов и обеспечивают более 70% выработки электроэнергии. Кроме того, между Францией и «Росатомом» заключен ряд партнерских соглашений. По одному из них Россия предоставляет оборудование для Международного экспериментального ядерного реактора (ИТЭР) в Марселе. Париж также накладывал вето на попытки ввести ограничения против российского атомного сектора. Кроме того, в ходе реализации ИТЭР французскому правительству приходится решать сложности с доставкой оборудования из РФ и российских сотрудников на производство, возникшие в связи с логистическими, визовыми, технологическими и другими ограничениями ЕС.
Также против санкций выступает Болгария.
15 февраля Bloomberg со ссылкой на торговые данные британских аналитиков сообщил о росте атомного экспорта России более чем на 20% за год. «Росатом» оценивал рост поставок за границу в 15%. При этом данные не учитывают торговлю с подсанкционными странами вроде Ирана. Основными покупателями российского ядерного топлива выступили Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия и Финляндия, а также Китай. Отмечается, что США тоже отказываются от введения санкций против этого сектора российской экономики, поскольку Вашингтон закупает российское атомное топливо (оно составляет примерно 1/5 часть всего обогащенного урана Штатов), и отказаться от него было бы слишком болезненным.
С конца февраля 2022 года ЕС ввел 10 пакетов санкций против России, которые затронули финансовый сектор, фондовый рынок, экспорт и импорт разных направлений торговли, международные резервы Центрального Банка РФ, ограничили возможности для туристов и авиаперевозок с европейскими странами. Также против российских физических и юридических лиц, включая политиков, были введены персональные санкции. Европейские власти утверждали, что целью ограничений является снижение способности российского правительства «финансировать агрессию против Украины». Часть европейских и американских санкций вводилась вне крупных пакетов — так, например, была введена предельная цена на российскую нефть.