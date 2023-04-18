Пожизненное за госизмену, 20 лет за теракт. Госдума одобрила новые поправки

Госдума приняла поправки, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за госизмену, а также преступления, связанные с терроризмом. Совет Федерации может рассмотреть эти инициативы 26 апреля, сообщил сенатор Александр Башкин. Также Госдума одобрила закон о прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию армии, а также за призывы к экстремизму, дезертирство и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Госдума приняла поправки о наказании вплоть до пожизненного заключения за госизмену (ст. 275 УК РФ). По действующему законодательству это преступление предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Под госизменой понимается шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ. Право на условно-досрочное освобождение (УДО) у осужденных пожизненно появляется через 25 лет при условии примерного поведения.

Также закон вносит изменения в статью 205 УК РФ «Террористический акт». Максимальное наказание за совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предусматривает 15 лет лишения свободы, по новому законопроекту он увеличивается до 20 лет. За «содействие террористической деятельности» (ст. 205.1 УК РФ) — вербовку или вовлечение в совершение терактов — поднимается минимальный порог наказания – с 5 до 7 лет. Максимальное наказание предусматривает 15 лет колонии.

За «акт международного терроризма» (ст. 361 УК РФ) наказание может составить от 12 лет и до пожизненного лишения свободы. Сейчас от 10 до 20 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

Сенатор Александр Башкин в разговоре с РИА Новости заявил, что Совет Федерации рассмотрит законодательную инициативу на заседании 26 апреля. «Если Государственная дума приняла, Совет Федерации может рассмотреть закон 26 апреля», — сказал он.

Башкин отметил, что он собирается поддержать внесение изменений.

Инициатором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Он совместно с группой депутатов внес законопроект на рассмотрение 7 апреля, спустя неделю после теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Пискарев отмечал https://t.me/vasilii_piskarev/674 в своем Telegram-канале, что увеличение максимального наказания за измену и терроризм предусматривает отбывание срока заключения в учреждениях в особых «режимных» объектах.

Лишение гражданства

Кроме того, Дума приняла поправки к ст. 24 закона «О гражданстве России», которые предлагают прекращать приобретенное гражданство за ряд преступлений:

— За дискредитацию армии;

— призывы к экстремизму;

— призывы к дезертирству;

— посягательство на жизнь госдеятеля;

— организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России;

— призывы к развязыванию войны.

Также документ сокращает число требований по приему в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц и разрешает президенту корректировать список обстоятельств, дающих право на его упрощенное приобретение.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за «действия, создающие угрозу безопасности» страны. Среди этих действий были названы дискредитация и фейки об армии, призывы к нарушение территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.

Согласно действующему законодательству, россиянин, получивший гражданство по праву рождения, не может быть его лишен, если только не сам принял такое решение (п. «а» ст. 18). Приобретенного гражданства лишаются за подложные документы и предоставление ложных сведений при вхождении в гражданство, по статьям о теракте и терроризму, за экстремизм, мятеж и посягательство на жизнь госдеятеля.

Иноагенты

Также стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства подготовила поправки в закон об иностранных агентах. Глава комиссии Василий Пискарев отметил, что им могут запретить получать имущественную поддержку от государства.

В случае принятия поправок, иностранным агентам запретят получать не только финансовую, но и имущественную поддержку от государства (получение льгот и субсидий на малый и средний бизнес). В поправках уточняется, что Минюст будет не только наблюдать за деятельностью иноагентов, но и получит полномочия по госконтролю за соблюдением законодательства об иностранных агентах. В таком случае, если в министерство поступит информация, что некое лицо «способствует нарушению иноагентом российского законодательства», то ведомство сможет вынести предупреждение и дать срок на устранение нарушения, но не менее месяца.

Если нарушение будет исправлено, лицу будет грозить лишь штраф по КоАП до 50 тыс. рублей, для должностных лиц до 100 тыс. рублей, для юрлиц до 300 тыс. рублей.