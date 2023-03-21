Оправдания для дезертиров, уголовка за плен: ВС РФ разъяснил практику по военным преступлениям

Верховный суд РФ разъяснил, как применять сентябрьские поправки в Уголовный кодекс о претсуплениях против военной службы. В частности, ВС уточнил, что солдат может быть привлечен к уголовной ответственности, если сдастся в плен, хотя мог сражаться и избежать этого. А также рекомендовал другим судам оправдывать самоволки и дезертирство, если военные оставили место службы из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Это первый случай, когда Пленум ВС РФ разъяснил практику по военным преступлениям.

Верховный суд РФ 21 марта опубликовал сразу несколько разъяснений по относительно новым поправкам в Уголовный кодекс, связанным с военными действиями, мобилизацией, преступлениями во время боевых действий и принятыми в сентябре 2022 года.

Наказание за плен

Постановление Пленума ВС РФ о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы в том числе разъясняет, в каких случаях сдача в плен будет считаться преступной. Из него следует, что состав преступления образуется только тогда, когда солдат сдается в плен добровольно, хотя имеет возможность оказывать решительное сопротивление и избежать захвата.

«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)», — говорится в документе.

Отмечается, что суды, рассматривая подобные дела, должны учитывать ст. 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ. В ней говорится, что принимающий участие в военных действиях служащий даже в отрыве от своего подразделения или в полном окружении обязан «с честью исполнять свой воинский долг», сопротивляться противнику и избегать захвата в плен.

Верховный суд объясняет, что сдача в плен — это не только действия, но и бездействие, в результате которого солдат переходит во власть противника. Если же переход на сторону противника по каким-то независящим причинам не произошел, хотя военный собирался сдаться, то это должно трактоваться как покушение на сдачу в плен.

При этом служащий, который впервые добровольно сдался в плен, может избежать уголовной ответственности. Но для этого необходимо выполнение нескольких условий: он предпринял попытку сбежать из плена, вернулся в свою часть и во время пленения не совершил других преступлений.

В чем отличие от госизмены

ВС РФ также провел границу между уголовной ответственностью за сдачу в плен и государственной изменой. Как говорится в постановлении, сдача в плен квалифицируется по соответствующей ст. 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Например, если судом будет установлено, что лицо, воевавшее на стороне России, сдалось в плен именно чтобы участвовать в боевых действиях за противоборствующую сторону, то это должно трактоваться исключительно как госизмена в виде перехода на сторону противника.

Самоволка и дезертирство

ВС РФ призвал другие суды оправдывать людей, которые оставили место службы или дезертировали из-за тяжелых жизненных обстоятельств. К таковым можно отнести тяжелую болезнь или смерть родственника, насилие над служащим в военной части. Однако оправдание возможно только единожды — при повторных самоволке или дезертирстве ждет наказание по ст. 337 и 338 УК РФ.

«Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление», — разъясняет ВС РФ.

Верховный суд также объяснил, когда дезертирство следует отличать от самовольного оставления места службы. Во-первых, ответственность за самоволку наступает только тогда, когда есть умысел уклониться от несения воинской службы и больше не возвращаться в часть. Во-вторых, чтобы она переросла в более тяжкое дезертирство, нужны определенные признаки.

«Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать такие обстоятельства, как приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, устройство на работу, сокрытие при его задержании правоохранительным органом факта прохождения им военной службы и т.п», — говорится в постановлении Пленума.

Когда не накажут за выполнение преступного приказа

Отдельная часть постановления Пленума ВС РФ посвящена ответственности за невыполнение приказа командования. Суд разъяснил, что когда приказ имеет явно незаконную форму, то уголовная ответственность за его невыполнение не наступает.

«В соответствии с частью 2 статьи 42 УК РФ заведомо незаконным приказом начальника следует считать, в частности, приказ, направленный на совершение преступления или нарушение законодательства Российской Федерации, либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей военной службы, либо отданный с нарушением установленного порядка», — напоминает Верховный суд.

При этом если преступный приказ все же выполнен, но солдат не осознавал его преступности, то он не подлежит уголовному преследованию. В таком случае к ответственности как исполнитель преступления привлекается командир, отдавший приказ.

«Если подчиненный выполняет приказ начальника, предписывающий ему совершить заведомо для него уголовно наказуемые действия (допустить бездействие), то есть при осознании их явной преступности, с целью достижения конкретного преступного результата, то он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях», — уточняет ВС РФ.