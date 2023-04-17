«Даже не дали спуститься с самолета». Главу Татарстана не пустили в Молдавию

Глава Республики Татарстан сообщил, что его не пустили в Молдавию. Рустам Минниханов прилетел в Кишинев, чтобы принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате, его пригласила молдавская сторона. В Пограничной полиции Молдавии утверждают, что приезд российской делегации не был согласован. В разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков объяснил решение Кишинева желанием «получить высокую оценку» в ЕС и США.

Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главу холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова не пустили в Молдавию и объявили их нежелательными лицами в республике. Представители Татарстана должны были участвовать в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. Самолет российской делегации уже вылетел обратно в Россию.

«Мы находимся в Кишиневе, только что прилетели по приглашению [кандидата на пост главы Гагаузии Виктора] Петрова и [депутата молдавского парламента Александра] Суходольского, которые совсем недавно посетили нашу республику. Мы наметили большую программу нашей совместной работы. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — заявил Минниханов в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале молдавского интернет-портала Gagauznews.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки сообщила журналистам, что приезд делегации Татарстана не был согласован с молдавскими властями, а администрация Гагаузской автономии не планировала международный формат конгресса.

В разговоре с ТАСС Суходольский, один из организаторов конгресса, подтвердил, что он пригласил Минниханова на мероприятие.

«Мною было отправлено официальное приглашение Минниханову на конгресс. <…> Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева. Вручили документ, в котором говорилось об отказе во въезде», — сказал корреспонденту ТАСС депутат молдавского парламента.

В разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что решение Кишинева было принято, чтобы «получить высокую оценку» в Евросоюзе и США. По его словам, Молдавия старается быть «в контексте антироссийской повестки».

«На фоне проведения Россией специальной военной операции, череды санкций и иных форм давления, которые Запад выстроил, чтобы оказывать воздействие на РФ, Молдавия старается быть в контексте соответствующих решений в контексте всей этой антироссийской повестки — по крайней мере, президент Молдавии (Майя Санду — прим. «Газеты.Ru»). Поэтому, видимо, было сочтено, что недопуск на территорию республики одного из представителей российской власти, одного из самых успешных российских регионов, очень известного руководителя, является неким символом, чтобы позиция Киева имела возможность получить высокую оценку в столицах Евросоюза и в Вашингтоне. Так что ситуация достаточно очевидная, чем-то другим это объяснить вряд ли получится», — сказал он.

Новиков добавил, что Россия обычно «не пропускает такие вещи», поэтому «соответствующие ноты или другие формы реагирования будут реализованы».

Гагаузия — автономное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года там прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз, в который тогда входили Россия, Белоруссия и Казахстан.

Летом 2022 года в Гагаузии прошли массовые протесты, митингующие требовали отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных выборов. Санду в свою очередь утверждала, что в регионе проживает большое количество пророссийски настроенного населения, которое поддерживает спецоперацию ВС РФ на Украине.

«Этими людьми должны заняться институты государства… Эти люди опасны для общества, наши госорганы должны остановить этот феномен», — заявила Санду на фоне протестов.

Тогда же экс-глава Народного собрания Гагаузии Михаил Киндегелян заявлял, что автономия хочет обратиться к властям России и Турции с просьбой защитить их от военного вторжения румынских войск. По его словам, гагаузы опасаются, что, если российские войска окажутся в Одесской области, то румынские военные оккупируют Молдавию, в частности, территории Гагаузской автономии.

8 апреля стало известно, что в Москве при содействии оппозиционной в Молдавии партии «Шор» может открыться представительство Гагаузии, об этом рассказал лидер движения Илан Шор.

Реакция конгресса

В ходе выступлений в Комрате политики и активисты Гагаузской автономии остро отреагировали на решение молдавских властей по Минниханову и Егорову. Видео выступлений приводит Telegram-канал «Гагаузская республика».

Автор канала в связи с отказом пустить Минниханова и Егорова в Молдавию заявил, что власти страны своими действиями унижают Гагаузию

«Еще одно доказательство того что нам, Гагаузам, не стоит дружить с нынешней властью Молдовы! Это настоящее покушение на многовековое тюркское единство стран Евразии. И это крайне недружественный шаг в отношении нашей Гагаузской автономии, ее народа. Не о чем говорить с ПАС-кудами, у них своя дорога, у нас своя — с Россией!» — говорится в публикации.

Суходольский считает, что ситуация произошла «по вине властей Молдовы, который невыгодно, чтобы в Гагаузии улучшалась жизнь».

В свою очередь депутат Народного собрания Гагаузии, лидер движения «Gagauz Halk Birlii» Виктор Петров заявил, что решение молдавских властей, в первую очередь, сыграет против автономии: «Запрет высоким гостям на пересечение границы Молдовы – шаг противоправный, ущемляющий Гагаузию и ее экономические интересы. Это крайне недружественный шаг в отношении нашей Гагаузской автономии, ее народа».

Того же мнения придерживается депутат парламента Василе Боля, по его словам, «поведение властей Молдовы демонстрирует, как не надо вести себя в отношении добрых партнеров нашей страны и Гагаузской автономии».