«Немцы есть немцы». Организаторам акции с российским танком в Берлине выставили счет

Власти берлинского района выставили счет за использование уличной земли для проведения акции с подбитым российским танком у посольства РФ. Ее организаторы должны будут заплатить €806 за то, что в течение четырех дней прицеп, на котором Т-72Б привезли из Киевской области, стоял на набережной Унтер-ден-Линден. Район Митте в течение долгого времени вообще отказывался согласовывать акцию, и в итоге разрешение было получено на проведение не политического, а арт-события. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Организаторы акции с подбитым российским танком возле российского посольства в Берлине заплатят еще €806, сообщает BZ Berlin.

Власти района Митте выставили инициаторам инсталляции Энно Ленце и Виланду Гибелю очередной счет, на это раз — за использование части улицы для прицепа, на котором привезли танк Т-72Б, а именно 43,08 квадратных метра. Прицеп простоял на центральной набережной Унтер-ден-Линден четыре дня.

«Власти Митте прислали повторно предупреждение о необходимости оплатить счет», — говорится в материале издания.

Ленце и Гибель в течение нескольких месяцев пытались получить разрешение муниципальных властей на проведение акции. В итоге они решили зарегистрировать ее не как акцию, а как «арт-событие».

Таким образом получить разрешение было значительно проще и власти не имели права менять локацию, но теперь с мужчин требуют дополнительных денег.

BZ Berlin отмечает, что организаторы просто не заметили этот счет среди прочих документов, которыми они и муниципальные власти обменивались в течение долго периода согласования.

«Я упустил из виду эти сборы на четвертой странице», — сожалеет Ленце. «В то время у нас уже был 1000-страничная переписка с округом», — объясняет он.

«До сантиметра, до евроцента»

Политолог и публицист Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием »Подмосковье сегодня» назвал выставленный счет «прологом к тому, что потом потребуют с Украины».

«Немцы есть немцы. Их педантичность, как всегда, на высоте. Выверили все до сантиметра, до евроцента <…> 806 евро — это пролог к тому, что потом потребуют с несчастной Украины. Только тогда уже речь пойдет о совсем других суммах», — заявил он.

Аграновский выразил уверенность, что европейцы обязательно заставят украинцев вернуть все, что представлялось в рамках пакетов помощи. «В европейском обществе деньги были и останутся главной ценностью», — отметил политолог.

Как прошла акция

Российский танк Т-72Б был привезен на площадь возле посольства РФ в годовщину начала спецоперации на Украине. Он был установлен таким образом, что дуло танка было направлено прямо на здание дипмиссии. Танк оставался там в течение четырех дней.

Как сообщал Berlin Story Bunker, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, недалеко от Бучи. Подразделение, к которому принадлежал экипаж этого танка, якобы прибыло из Улан-Удэ.

Танк оказался уже довольно старым: он был произведен в 1985 году. На Т-72Б был виден ряд пулевых отверстий от орудий разного калибра, а на обшивке — черные и коричневые пятна, оставшиеся после пожара. Колеса были оплавлены.

Несмотря на то, что организаторы задумывали провести акцию с антироссийским уклоном, в итоге танк стал местом, куда граждане России и Германии, участвовавшие в демонстрациях против военных действий, стали возлагать цветы.

Среди прочих, сюда приходили участники митинга против военной поддержки Украины и отправки туда оружия и боеприпасов.

В числе политиков, посетивших стихийный мемориал, был посол Украины Алексей Макеев. «Без оружия войны не выигрываются, и Украина была бы захвачена, а тысячи мирных жителей были бы убиты. Мы выиграем эту войну с огромной помощью Германии», — подчеркнул он в ходе своего выступления.

Спустя несколько дней после завершения «арт-события» танк Т-72 вывезли в Амстердам. В дальнейшем его планируют выставлять в Амстердаме и Гааге.