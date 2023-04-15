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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 416-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 416-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
США объявили, что в сентябре направят $4,9 млрд на финансовую поддержку Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет от саммита НАТО в июле приглашения в альянс. По его словам, Киев не устроит, если НАТО на саммите «в 130-й раз» подтвердит политику открытых дверей. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:52

В Минспорта Украины заявили, что понимают, что запрет соревнований с россиянами является плохим решением.

«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном cлучае хороших решений не бывает. Мы, были вынуждены выбирать между неcколькими плохими решениями», — заявил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный Reuters.

8:45

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске.

По данным украинского МВД, погибло 8 человек, ранено – 21. МВД также заявило, что разрушения получили 34 многоэтажки и 20 частных домов.

8:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в июле, кроме приглашения вступить в альянс.

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей — то для Украины это неприемлемый результат саммита», — сказал Кулеба.

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Дмитрий Кулеба

Virginia Mayo/AP
8:32

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении Ксении Собчак, сообщил ТАСС. Полиция ранее усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти.

8:25

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что российские военные за прошедшие сутки смогли прервать две попытки ротации Вооруженных сил Украины, а также уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.

8:20

В Очакове повреждены объекты инфраструктуры после вчерашних обстрелов, сообщил губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким. По его словам, пострадавших нет.

8:16

8:10

В Госдепартаменте США сообщили, что страна направит $4,9 млрд в сентябре 2023 года в качестве финансовой помощи Украине.

«США уже предоставили правительству Украины $18 млрд бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка», — говорится в сообщении.

8:05

Российские войска уничтожили два украинских склада боеприпасов в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

По его словам, склады были уничтожены в районе населенного пункта Лозовая.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 416-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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