Военная операция РФ на Украине. День 416-й

В Минспорта Украины заявили, что понимают, что запрет соревнований с россиянами является плохим решением.
«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном cлучае хороших решений не бывает. Мы, были вынуждены выбирать между неcколькими плохими решениями», — заявил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске.
По данным украинского МВД, погибло 8 человек, ранено – 21. МВД также заявило, что разрушения получили 34 многоэтажки и 20 частных домов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в июле, кроме приглашения вступить в альянс.
«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей — то для Украины это неприемлемый результат саммита», — сказал Кулеба.
Дмитрий КулебаVirginia Mayo/AP
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении Ксении Собчак, сообщил ТАСС. Полиция ранее усмотрела в ее действиях распространение фейков о государственной власти.
Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что российские военные за прошедшие сутки смогли прервать две попытки ротации Вооруженных сил Украины, а также уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.
В Очакове повреждены объекты инфраструктуры после вчерашних обстрелов, сообщил губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким. По его словам, пострадавших нет.
В Госдепартаменте США сообщили, что страна направит $4,9 млрд в сентябре 2023 года в качестве финансовой помощи Украине.
«США уже предоставили правительству Украины $18 млрд бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка», — говорится в сообщении.
Российские войска уничтожили два украинских склада боеприпасов в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.
По его словам, склады были уничтожены в районе населенного пункта Лозовая.