Военная операция РФ на Украине. День 416-й

8:40

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в июле, кроме приглашения вступить в альянс.

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей — то для Украины это неприемлемый результат саммита», — сказал Кулеба.