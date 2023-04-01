Все члены НАТО ратифицировали заявку Финляндии на вступление в альянс. Остался последний шаг

Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии по вступлению в НАТО. 30 марта заявку одобрил турецкий парламент, а 27 марта — венгерский. В Стокгольме тем временем назвали «неполным» членство Финляндии в НАТО без Швеции, однако порадовались за соседей. Чтобы Финляндия официально вступила в альянс, осталось подписать прямой договор с НАТО и передать его правительству США. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

Турция ратифицировала заявку Финляндии по вступлению в НАТО. Указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован на сайте государственного вестника Resmi Gazete.

«Ратификация Протокола о присоединении Финляндской Республики к Североатлантическому договору, подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была признана целесообразной», — говорится в указе.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на формальное вступление Финляндии в альянс в ближайшие дни.

30 марта Генассамблея парламента Турции одобрила заявку Хельсинки на вступление в НАТО. 27 марта присоединение к блоку поддержал парламент Венгрии.

Теперь у Финляндии есть одобрение от всех стран — участниц НАТО. На сайте финского правительства отмечается, что для официального вступления страны в НАТО необходимо приглашение от генерального секретаря альянса. Затем подписанный документ передается правительству США.

«Неустанная работа» Стокгольма

Ратификацию заявки Хельсинки прокомментировал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

«Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для братской страны, и вступление в альянс укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не является полным до тех пор, пока Швеция также не станет членом», — говорится на сайте шведского МИД.

По его словам, шведское правительство продолжает «неустанно работать», чтобы страна также вошла в альянс. В Швеции, однако, ранее заявляли, что готовы к тому, что Финляндия вступит в альянс без нее.

В середине мая 2022 года Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО. Все члены альянса, кроме Турции и Венгрии, одобрили их кандидатуры на вступление. Будапешт ссылался на недостаточно уважительное отношение к нему со стороны финских и шведских властей. В Анкаре ссылались на то, что Хельсинки и Стокгольм укрывают у себя членов «Рабочей партии Курдистана» и организации FETO, признанных в Турции террористическими. Так, главным требованием Анкары была депортация из скандинавских стран участников РПК и FETO, а также их передача властям Турции.

FETO и попытка госпереворота в Турции В 2016 году, с вечера 15-го по утро 16 июля в Турции часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле и других крупных военных центрах. Эта попытка обернулась неудачей — власть сохранилась у законного президента и правительства Турции. Читать дальше

В середине марта президент Финляндии Саули Ниинисте приехал в Турцию для обсуждения с Эрдоганом вопросов, связанных со вступлением страны в НАТО. После переговоров турецкий президент заявил, что Хельсинки предпринял «искренние шаги» для одобрения заявки на вступление в альянс.

Ниинисте также говорил в марте, что окончательная ратификация вступления страны в НАТО состоится до выборов президента в США в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает ТАСС.

«Я думаю, что наша заявка будет полностью ратифицирована до следующих выборов», — сказал финский лидер, отвечая на вопрос, ожидает ли он сложностей с присоединением Финляндии к НАТО, если Дональд Трамп снова станет президентом США.

«Мы также должны иметь в виду, что хотя Трамп часто говорил, что Европа должна сама защищать себя, так же поступали и многие его предшественники», — добавил Ниинисте.

Заявку Стокгольма Анкара пока не одобряет. Отношения между странами обострились после акции протеста у турецкого посольства в шведской столице, на которой активист, глава местной правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран.