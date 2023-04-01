Как изменилась концепция внешней политики России за 7 лет

Британский МИД в своем Twitter опубликовал скриншот сообщения российского МИД об утверждении президентом РФ Владимиром Путиным обновленной концепции внешней политики страны, сравнив ее с первоапрельской шуткой. Министерство стало первым иностранным ведомством, отреагировавшим на обновленный документ. В нем обозначены девять национальных интересов страны, среди них борьба с деструктивным иностранным влиянием и защита российских граждан и организаций от иностранных противоправных посягательств. Как изменилась внешнеполитическая концепция за почти семь лет — в материале «Газеты.Ru».

Британский МИД 31 марта в своем Twitter опубликовал скриншот сообщения российского МИД об утверждении новой концепции внешней политики России, сравнив ее с первоапрельской шуткой.

«День дурака ЗАВТРА», — написал британский МИД.

Кремль 31 марта опубликовал новую Концепцию внешней политики России. В ней страна определяется как «самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава». В документе подчеркивается, что миссия Москвы заключается в поддержании глобального баланса сил и выстраивании многополярной международной системы.

Межгосударственные отношения

В общих положениях документа (пункт 6) говорится, что российская внешняя политика носит «миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер». Также отмечается, что отношение РФ к другим странам теперь будет определяться их характером отношения к России — «конструктивным, нейтральным или недружественным».

В редакции концепции от 2016 года (пункт №3 (ж)) говорилось о развитии взаимовыгодных и равноправных отношений с иностранными государствами и межгосударственными объединениями на основе принципов суверенитета, транспарентности и многовекторности, а также неконфронтационного отстаивания национальных интересов. О принципах, которыми должна руководствоваться Москва, выстраивая отношения с другими государствами, там не упоминается.

Что пропало

В сравнении с предыдущей концепцией, из нее пропали несколько пунктов, которые касаются Украины, Грузии и стратегической безопасности.

Так, например, в новом документе не оказалось пункта №56 из прошлой редакции: «Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов».

В новой версии документа Украина не упоминается. Говорится лишь о том, что «США и их саттелиты использовали принятые РФ меры по защите своих интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа». В новой концепции также не упомянута Грузия, хотя в прошлой редакции (пункт №59) говорилось о заинтересованности Москвы в нормализации отношений с Тбилиси.

«Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией в тех сферах, в которых к этому готова Грузинская Сторона, при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье».

В документе, однако, остались пункты, касающиеся Абхазии и Южной Осетии, чьи территории Грузия считает своими.

«Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание <…> всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, содействию добровольного выбора народов этих государств в пользу углубления интеграции с Россией».

Кроме того, в новую концепцию не перешел пункт №65 из прошлой редакции, который касался визового режима между Россией и ЕС.

«Визовый режим остается одним из основных барьеров на пути развития контактов между Россией и ЕС. Поэтапная отмена визового режима на взаимной основе станет мощным импульсом для укрепления сотрудничества России и ЕС в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и иных областях».

Напомним, Евросоюз с 12 сентября приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Кроме того, Москва внесла всех членов ЕС в список «недружественных» стран.

В обновленной редакции документа говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России. Однако подчеркивается безальтернативность мирного сосуществования с европейскими странами и необходимость сформировать новую модель отношений с ЕС.

Также пропал пункт №27 (б). В нем говорилось о Договоре о стратегических наступательных вооружениях: «Россия придает важное значение выполнению Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010».

21 февраля 2023 года Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

В обновленном документе говорится, что Россия будет уделять внимание устранению предпосылок применения ядерного оружия (пункт 25.5), предотвращению гонки вооружений и созданию условий для дальнейшего сокращения ядерных потенциалов (пункт №27.4).

Что появилось

В документе упоминается механизм задействования Вооруженных сил России «в порядке самообороны» (пункт №25).

«РФ исходит из того, что ее Вооруженные Силы могут использоваться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. Россия рассматривает статью 51 Устава ООН в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для применения силы в порядке самообороны. Использование Вооруженных Сил Российской Федерации может быть направлено, в частности, на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников, по урегулированию кризисов, по поддержанию (восстановлению) мира в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности с участием России в их зоне ответственности, по обеспечению защиты своих граждан, находящихся за рубежом, по борьбе с международным терроризмом и пиратством».

В предыдущей версии документа (пункт №31) упоминалась возможность участия ВС РФ в проведении миротворческих операций под эгидой ООН:

«Россия намерена участвовать в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с региональными и международными организациями, вносить активный вклад в укрепление превентивного антикризисного потенциала ООН».

Также появился пункт №29, касающийся биологических угроз: «В целях предотвращения возникновения биологических угроз и обеспечения биологической безопасности РФ намерена уделять приоритетное внимание: расследованию случаев предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия, прежде всего на территориях сопредельных государств».

После начала спецоперации Минобороны РФ сообщало о деятельности американских военно-биологических программ на Украине.

В частности, в предыдущей версии внешнеполитической концепции РФ выступала (пункт №27 (в)) за соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 года. В новой версии документа этого пункта нет.

— Кроме того, в новой версии концепции появились пункты №40 и №43, касающиеся восприятия России в мире.

«В целях повышения устойчивости системы международных отношений к кризисам, улучшения социально-экономической и гуманитарной ситуации в мире, ликвидации последствий вооруженных конфликтов, реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, укрепления позитивного восприятия России в мире Российская Федерация намерена содействовать международному развитию».

В предыдущей версии документа пункта о позитивном восприятии России не было.

Опорные пункты новой концепции

Всего в документе 76 пунктов, они разделены на шесть тематических частей. Новая концепция изложена на 42 страницах. Разрабатывали ее в МИД РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной власти. Россия в документе названа «самобытной страной-цивилизацией», «обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой», а также «оплотом Русского мира».

— Россия — не враг Запада и не изолируется от него. Враждебных намерений у российских властей нет.

— Один из приоритетов гуманитарной политики — противодействие русофобии.

— Политический курс США — главный источник антироссийской политики и рисков для безопасности РФ и «справедливого развития человечества».

— Исламскую цивилизацию власти РФ считают дружественной, будут стараться укрепить «всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество». Также среди «союзников» — Китай, Индия и страны Латинской Америки.

— Главный проект России в XXI веке — «превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания».