«США — главный источник рисков». О чем идет речь в новой Концепции внешней политики РФ

МИД России совместно с другими ведомствами разработал новую Концепцию внешней политики страны. 31 марта президент Владимир Путин утвердил 42-страничный документ. Россия в нем представлена как «страна-цивилизация» и «оплот Русского мира», Китай, Индия и страны Латинской Америки названы друзьями, а США — «источником рисков для человечества». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский лидер Владимир Путин 31 марта подписал указ о новой Концепции внешней политики страны. Президент охарактеризовал документ как «взвешенный» и подчеркнул, что «в среднесрочной и более отдаленной перспективе» именно на нем будут основываться все решения.

Объясняя необходимость обновления Концепции, Путин подчеркнул, что этого потребовали «кардинальные изменения в международной жизни».

Указ № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации» опубликован на портале правовой информации.

«Концепция является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядом на национальные интересы Российской Федерации во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики Российской Федерации», — гласит пункт первый.

Всего в документе 76 пунктов, они разделены на шесть тематических частей. Новая концепция изложена на 42 страницах. Разрабатывали ее в МИД РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной власти. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что при подготовке документа учитывалась в первую очередь новая стратегическая концепция НАТО.

Указ вступил в силу в день его подписания — 31 марта.

Основные тезисы

Россия в документе названа «самобытной страной-цивилизацией», «обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой», а также «оплотом Русского мира».

К другим государствам РФ относится с учетом их «конструктивной, нейтральной или недружественной» политики в отношении Москвы.

Россия — не враг Запада и не изолируется от него. Каких-либо враждебных намерений у российских властей нет.

Один из приоритетов гуманитарной политики — противодействие русофобии.

Политический курс Соединенных Штатов — главный источник антироссийской политики и рисков для безопасности РФ и «справедливого развития человечества».

Исламскую цивилизацию власти РФ считают дружественной и будут стараться укрепить «всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество». Также среди «друзей» — Китай, Индия и страны Латинской Америки.

РФ может задействовать вооруженные силы, чтобы отразить ил предотвратить вооруженное нападение на себя или союзников.

Главный проект России в XXI — «превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания».

«Революционные подвижки»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза прокомментировал новую Концепцию, отметив, что один из главных ее постулатов звучит следующим образом: антироссийские шаги недружественных государств будут пресечены «последовательно и при необходимости жестко».

Внеся пункт об использовании ВС РФ для отражения или предотвращения вооруженного нападения (в предыдущей Концепции речь об этом не шла, упоминалась лишь статья 51 Устава ООН о самообороне государств), Москва обозначила, что будет защищать свои интересы всеми возможными способами, указал дипломат.

«Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — добавил министр.

По его словам, документ отражает «революционные подвижки» в международной политике. «Логика документа… отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом СВО», — резюмировал Лавров.

«Изменить миропорядок»

Сенатор Сергей Цеков выразил уверенность, что новая концепция внешней политики изменит миропорядок и в первую очередь заставит США «пересмотреть свою роль», а также, возможно, скорректировать свою «враждебную политику».

«Концепция позволит изменить миропорядок и формулирует принципы, ведущие к окончанию доминирования США. В противном случае они станут изгоями», — сказал он, добавив, что из-за Вашингтона «страдают практически все страны мира».

Безопасность нового миропорядка, по его мнению, обеспечат страны, которые набирают вес и проводят самостоятельную внешнюю политику, в первую очередь — страны БРИКС.

Гарантии безопасности

Политолог Юрий Кнутов считает, что обновленный документ делает акцент на обеспечении безопасности России и поиске гарантий.

«Мы исходим из того, что гарантии безопасности будут теперь обеспечиваться за счет поворота на Юг, на Восток, на сотрудничество со странами Азии, Латинской Америки и Африки», — заявил эксперт в беседе с «Известиями».

По мнению Кнутова, выбирая внешнеполитических и торговых партнеров, РФ будет ориентироваться на равноправие в отношениях со странами.

Документ опирается на традиционные ценности, подчеркивает также Кнутов. Этот «культурный код» и помогает объединить общество.

Предыдущая версия

Предыдущую версию президент Владимир Путин утвердил 30 ноября 2016 года. Среди главных задач тогда были обозначены «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе» и «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами».

Первая концепция внешней политики России была утверждена в 1993 году.