«Путин продаст эту победу Китаю»: Зеленский объяснил, почему ВСУ не уходят из Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским журналистам заявил, что приглашает лидера КНР Си Цзиньпина в Киев. Он также заявил, что Си – «единственный» из лидеров крупных мировых держав, кто не приезжал на Украину после начала военных действий. При этом, по словам Зеленского, если ВСУ проиграют битву за Бахмут, то украинское общество «начнет подталкивать его к компромиссу» с РФ. В Кремле заявили, что «желают удачи» российским военным под Артемовском (Бахмутом).

«Он будет давить»

Если Украина проиграет России при Бахмуте (Артемовске), то Москва начнет заручаться международной поддержкой, чтобы потребовать от Киева заключить сделку с «неприемлемыми компромиссами». Об этом в интервью агентству Associated Press заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Путин «продаст» эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь — почувствует, что мы слабые — он будет давить, давить, давить», — сказал он.

По словам Зеленского, в случае поражения ВСУ в Бахмуте украинское общество и зарубежные партнеры Украины начнут подталкивать власти страны к компромиссу с Кремлем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают боевые действия под Артемовском (Бахмут). По его словам, российские военные проявляют чудеса героизма в ожесточенных городских боях. Он добавил, что в Кремле желают успеха военным РФ, продолжающим боевые действия,

Призыв к Си

Кроме того, Зеленский заявил, что приглашает председателя КНР Си Цзиньпина посетить Украину.

«Мы готовы видеть его здесь», — сказал он. По словам украинского президента, он разговаривал с Си в последний раз до начала военных действий – уже более года они не контактировали.

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила AP, что Пекин контактирует со всеми участниками украинского конфликта. При этом она затруднилась прокомментировать приглашение Зеленского.

«Что касается украинского вопроса, Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Украиной. Что касается вашего вопроса, у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить», — сказала китайская дипломат.

21 сентября 2022 года МИД КНР заявил, что правительство Китая призывает уважать суверенитет и территориальную целостность всех сторон.

«Мы от начала и до конца выступали за уважение суверенитета и территориальной целостности всех сторон, соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также призывали уделить внимание опасениям каждой из сторон в сфере безопасности», — сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Схожее заявление 27 сентября сделал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Наша позиция по тому, как стоит рассматривать конфликт на Украине, остается неизменной и четкой — суверенитет и территориальная целостность стран должны соблюдаться», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Наконец, 18 ноября сам Си Цзиньпин призвал уважать территориальную целостность всех стран мира.

«Мы должны четко придерживаться общей, совместной, устойчивой и основанной на сотрудничестве концепции безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, не вмешиваться во внутренние дела других государств», — заявил председатель КНР.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

28 марта издание Politico опубликовало статью, в которой высказывалось мнение, что Китай и США соревнуются в создании своих мировых силовых блоков, и оба используют одну и ту же точку давления: конфликт на Украине.

«На прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин провел три дня в России, укрепляя свое «безграничное» партнерство с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник президент США Джо Байден открывает свой второй Саммит за демократию, цель которого — сплотить мировых лидеров вокруг принципов свободы, верховенства закона и прав человека», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, Соединенные Штаты считают, что миру нужно объединиться против Китая и России, однако проблемой на этом пути Politico называет то, что «в альянсе демократий Байдена» Европа в лучшем случае «двойственно настроена по отношению к Китаю».

26 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая не представляет собой военный союз. В тот день председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву для двухдневных переговоров. Среди прочего, Путин и Си обсудили развитие военного конфликта на Украине.