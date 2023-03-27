«Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав». Что происходит в Израиле

Правительство Израиля должно незамедлительно остановить принятие судебной реформы, заявил президент страны Ицхак Герцог. Он обратился к лидерам всех парламентских фракций, призвав их поставить интересы граждан страны «превыше всего». Более 600 тыс. протестующих накануне требовали отмены реформы и прорвались на территорию резиденции премьера Биньямина Нетаньяху – его обвиняют в попытке узурпации власти. Сам он считает, что его хотят отстранить от власти.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал кабинет министров еврейского государства без промедления остановить процесс судебной реформы, вызвавшей массовые протесты. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Ради единства народа Израиля, я призываю вас остановить законодательный процесс», — обратился Герцог к лидерам всех парламентских фракций. Он потребовал, чтобы и правящая коалиция, и оппозиция «ставили интересы граждан превыше всего».

По словам израильского президента, вечером 26 марта «мы видели очень тяжелые сложные сцены».

close Мужчина с флагом Израиля на акции протеста против судебной реформы в Иерусалиме, 26 марта 2023 года Акция протеста против судебной реформы в Тель-Авиве, 26 марта 2023 года Акция протеста против судебной реформы в Иерусалиме, 26 марта 2023 года Акция протеста против судебной реформы в Тель-Авиве, 26 марта 2023 года Полиция разгоняет протестующих водометом в Иерусалиме, 26 марта 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Массовые протесты в Израиле продолжаются уже 12 недель подряд. Вчера на улицы Тель-Авива, Иерусалима и других израильских городов вышли сотни тысяч протестующих против судебной реформы – всего порядка 600 тыс. человек. Эта акция протеста стала крупнейшей в истории государства. В Тель-Авиве акция протеста была самой масштабной – в ней участвовали до 300 тыс. демонстрантов. Люди блокировали административные здания и движение транспорта. Пытаясь разогнать демонстрацию на шоссе Аялон, полиция применила водометы.

В Иерусалиме протестовало порядка 58 тыс. человек, они прорвали полицейское оцепление возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и скандировали под его окнами лозунг «Биби, мы не боимся».

Происходили столкновения с полицией, десятки людей задержали по подозрению в нарушении общественного порядка, сообщает портал Ynet.

Как пишет газета Haaretz, в кабинете Нетаньяху «до утра обсуждали судебную реформу». Ранее в отставку был отправлен раскритиковавший реформу министр обороны Йоав Галлант.

Вскоре, на фоне акций протеста, некоторые соратники Нетаньяху по партии «Ликуд» стали также аккуратно предлагать отмену скандального законопроекта.

«Когда дом горит, вы не спрашиваете, кто прав, а льете воду и спасаете его обитателей», — написал в Twitter министр культуры и спорта Мики Зоар. Он добавил, что если премьер-министр Биньямин Нетаньяху решит приостановить «возникший в стране раскол», то его позиция должна быть поддержана.

Министр экономики Нир Баркат также предложил Нетаньяху «остановиться и пересчитать свой план капитального ремонта». По его словам, судебная реформа поставила Израиль «на грань гражданской войны».

На этом неспокойном фоне комитет Кнессета (парламента) по конституции, праву и справедливости отменил дискуссию вокруг законопроекта. 27 марта ожидается выступление Нетаньяху по сложившейся ситуации.

Судебная реформа была предложена правительством Нетаньяху зимой – если законопроект примут, то парламентское большинство сможет избирать судей Верховного суда. Они же, в свою очередь, не смогут отменять решения правительства, но кнессет сможет контролировать решения Верховного суда. По сути, эта реформа подчинить судебную ветвь власти законодательной ветви.

Израильский политолог, главный редактор русскоязычного издания «Детали» Эмиль Шлеймович в разговоре с «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил, что правительство Нетаньяху шло на выборы под другими лозунгами. Проведение судебной реформы стало агрессивно продвигаться кабмином уже после победы на выборах.

«Очень разные люди поддерживают реформу. Среди них есть несколько категорий. Одни – это те, кто считает, что такая реформа нужна, но они не разобрались в том, что конкретно предлагают Нетаньяху и его сторонники. <...> Вторая категория – это те, кому навязали мнение, что любой враг Нетаньяху – это человек левых взглядов. А любой левый – это негодяй, который хочет предать и продать Государство Израиль. Эта работа целенаправленно велась на протяжении последних лет – по внедрению вот такого нарратива. <...> Вообще на периферии больше сторонников у Нетаньяху и членов его коалиции, нежели в городах, а также среди религиозного, и в первую очередь ультрарелигиозного, меньшинства. Оно идет за Нетаньяху по двум причинам – некоторые по идеологическим, а некоторые просто по финансовым». — отметил эксперт.

Сам Биньямин Нетаньяху заявлял, что протестующие хотят отстранить его от власти, судебная реформа «лишь позволит сбалансировать ветви власти».