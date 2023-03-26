НАТО следит за размещением российского ядерного оружия в Белоруссии

ЕС готов ввести новые санкции, если Россия разместит свое ядерное оружие на территории Белоруссии. В НАТО, как и Пентагоне, пока не намерены менять свою ядерную политику. Тем не менее страны военно-политического блока следят за этой ситуацией. Тем временем МИД Украины призвал Совбез ООН созвать внеочередное заседание.

Евросоюз готов ввести новые ограничительные меры, если Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, написал на своей странице в Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Белоруссия еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — предупредил он.

Боррель назвал решение Минска разместить в республике ядерное оружие России «эскалацией и угрозой европейской безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не будет нарушать международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Политик напомнил, что США десятилетиями размещают на территории своих союзников такое вооружение и готовят носители и экипажи.

«Они разместили уже давно на территориях своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. В шести государствах – это Федеративная Республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция – ну, в Греции сейчас нет, но хранилище есть», – сказал президент РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Москва и Минск «то же самое собираются делать, именно об этом Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил». Путин обратил внимание, что его белорусский коллега обращался к нему с таким запросом даже вне контекста истории с возможными поставками британских боеприпасов с обедненным ураном Киеву.

«Так что все, что президент Белоруссии просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил, они реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время», – констатировал президент России.

НАТО внимательно следит за развитием ситуации. Reuters пишет, что в военно-политическом блоке риторику Москвы назвали «опасной и безответственной».

«Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную», – заявил агентству представитель НАТО.

Источник считает, что «ссылка России на совместное использование ядерного оружия НАТО полностью вводит в заблуждение».

«Союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств. Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, совсем недавно она приостановила свое участие в договоре о СНВ», – утверждает собеседник Reuters.

Тем временем у Администрации США нет разведданных, которые подтверждали бы намерение РФ применить ядерное оружие, сообщили в пресс-службе Пентагон. В оборонном ведомстве также не видят причин менять готовность ядерных сил США, пишет агентство Reuters.

МИД Украины обратился к «белорусскому обществу не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия <...>, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для его будущего».

Кроме того, украинские дипломаты призвали страны G7 и ЕС «предупредить белорусские власти о продолжающихся последствиях» для Минска, если тот не изменит свое решение.

«Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совбеза ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Его представители потребовали немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Источник газеты Die Welt из МИД Германии сообщил, что немецкое правительство считает слова Путина «очередной попыткой ядерного запугивания».

«Приведенное президентом Путиным сравнение с совместным использованием ядерного оружия в НАТО вводит в заблуждение и не может быть обоснованием заявленного Россией шага», – утверждает собеседник издания.