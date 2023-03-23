«Си действует на своих условиях, это вызывает ужас». Мирный план Китая может сыграть против США

Американские власти опасаются оказаться «загнанными в угол» из-за китайского плана по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. Там полагают, что если США продолжат игнорировать план Китая, Пекин будет доказывать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании. Ранее Путин допускал, что идеи КНР могут стать основой для мирного соглашения. Зеленский, напротив, встретил китайские предложения без энтузиазма.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и переговоры с президентом России Владимиром Путиным поставили администрацию Джо Байдена в неудобное положение: Москва и Пекин обсуждают мирное урегулирование по Украине, которое Вашингтон считает неприемлемым, пишет Bloomberg. Источники издания в Белом доме полагают, что Китай может это использовать против США.

«США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Прямое отклонение [мирного] предложения могло бы позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны <…>, что Вашингтон не заинтересован в мире»,

— заявил Bloomberg один из чиновников американской администрации.

По словам научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин, Китай может давить на то, что «США выступают против прекращения огня и окончания войны <…>, чтобы представить США в негативном свете».

Китайская дипломатия

В статье Bloomberg отмечается, что возможные репутационные издержки США из-за мирного плана Китая – одна из «неудобных реалий», которые оказались на поверхности после визита Си в Москву. Так, например, в Вашингтоне обеспокоены сближением Москвы и Пекина, и, кроме того, ростом международного влияния Китая.

«Администрация Байдена пыталась удержать Китай в стороне с начала конфликта на Украине, но, похоже, произошло обратное. Даже по мере того, как Си и Путин сближаются, Китай находит восприимчивую аудиторию для своего более широкого дипломатического продвижения по всему миру», — говорится в статье.

В материале приводится эпизод со слушаний в Сенате 22 марта, когда сенатор Джефф Меркли попросил госсекретаря Энтони Блинкена отреагировать на то, что демократ из штата Орегон назвал «трехдневным братским праздником с Путиным и Си, прославляющим авторитарную власть». Блинкен признал, что прошедшие переговоры Москвы и Пекина — продолжение договоренностей, достигнутых еще до спецоперации, о «партнерстве без ограничений».

«Это неудивительно — мировоззрение обеих стран сильно отличается от нашего собственного. Они могут найти общее дело в противостоянии мировоззрению, которое мы и многие другие страны по всему миру стремимся защищать и продвигать», — сказал госсекретарь.

Отмечается, что усиление влияния Китая на международной арене вызвало снижение лояльности к США со стороны некоторых стран. В пример таких стран приводятся Индия и Бразилия, которые «отказываются выбирать между Китаем и Западом, утверждая, что они не хотят новой холодной войны», а также Гондурас, который «начал процесс отказа от своих дипломатических отношений с Тайванем в пользу экономических связей с Китаем».

В материале уточняется, что ситуация с изменением баланса влияния между США и Китаем, а также ростом напряжения между двумя странами связана не только с российской спецоперацией. Так, считают авторы материала, все началось с торговой войны экс-президента США Дональда Трампа против Китая. Негативное влияние оказал инцидент с китайским аэростатом США в конце января 2023 года.

Официальные лица США считают эффективной резкую риторику в адрес Пекина. «Публичные предупреждения США о том, что Китай может предоставить России летальную помощь, заставили правительство Си дважды подумать об этой идее», — отмечается в статье.

Администрация Байдена пыталась заставить Китай выступить против украинского конфликта на условиях США, однако «Си Цзиньпин сейчас действует на своих условиях, и это, я думаю, вероятно, вызывает некоторый ужас в администрации»,

— заявил Кристофер Джонсон, президент China Strategies Group, консалтинговой компании по политическим рискам.

По мнению некоторых аналитиков, с которыми беседовал Bloomberg, возможно, Китай фактически отказался от улучшения отношений с США из-за «ястребиной» позиции Вашингтона.

Китайский план

24 февраля Пекин опубликовал план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. До официальной публикации ключевые пункты плана отправили в Москву и Киев для ознакомления.

12 пунктов китайского плана:

— Уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

— Отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

— Прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

— Возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

— Разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

— Защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

— Обеспечение безопасности атомных электростанций;

— Противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

— Содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

— Прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

— Поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

— Содействие постконфликтному восстановлению, «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Москва и Киев о плане Пекина

21 февраля по итогам переговоров с Си Цзиньпином Путин заявил, что многие пункты китайского плана по Украине можно взять за основу урегулирования.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал глава российского государства.

Однако «пока такой готовности» с той стороны не наблюдается.

Президент Украины Зеленский прокомментировал китайский план еще 24 февраля. По его мнению, предложения Китая по урегулированию — не план действий, а размышления Пекина на эту тему.

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — заявил он.

Некоторые пункты, по его словам, противоречат позиции Украины, однако есть и такие, с которыми «можно работать». В целом участие Пекина в мирном урегулировании он оценил положительно.