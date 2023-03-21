Миропорядок и судьба человечества: о чем говорили Путин и Си в Москве

В Москве завершился двухдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном форматах. Российский президент не исключил, что предложенный в феврале Пекином мирный план по Украине ляжет в основу урегулирования конфликта. Путин также отметил внимание Си к мирным инициативам и выразил готовность России использовать юань при торговле с другими странами. «Газета.Ru» собрала самое важное по итогам встречи.

В Кремле 21 марта начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер прибыл в Москву накануне — это его первый зарубежный визит после переизбрания на третий срок 10 марта.

Днем во вторник в Георгиевском зале Кремля прошла официальная церемония, после чего лидеры провели разговор в закрытом режиме в зале Святой Екатерины. Уже вечером переговоры начались в расширенном формате — к Путину и Си присоединились их делегации. С российской стороны участие принимал, в числе прочих, вице-премьеры, министры экономического блока, главы корпораций «Росатом» Алексей Лихачев и «Роснефть» Игорь Сечин.

В общей сложности переговоры длились более трех часов и закончились около 18.30 мск. После этого лидеры дали итоговую пресс-конференцию.

Что говорил Путин

Как заявил Владимир Путин, мирный план Китая, предложенный в конце февраля, может быть взят за основу урегулирования конфликта на Украине.

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал глава государства, отметив, что пока такой готовности не наблюдается.

По его словам, Си Цзиньпин уделял большое внимание мирным инициативам на протяжении всего визита в Россию.

Российский президент отметил, что Москва и Пекин видят расширяющуюся практику применения нелегитимных политически мотивированных санкций и прочих средств не справедливой конкуренции в экономической борьбе. И выступают против нанесения ущерба различным странам с целью получения преимуществ.

Президент также подчеркнул, что по большинству международных вопросов позиции Китая и России максимально близки.

Владимир Путин рассказал, что сейчас, когда коронавирусные ограничения отменены и в России, и в Китае, между двумя странами возобновляются обмены по всевозможным направлениям.

«После снятия ковидных ограничений начинают постепенно возвращаться привычные к высокой динамике культурные, научные, образовательные и туристические обмены, которые на деле способствуют дальнейшему углублению дружбы, взаимопониманию и искренним симпатиям между российскими и китайскими гражданами», — пояснил Путин.

Говоря об экономических связях, он сообщил, что сейчас появились возможности существенно нарастить экспорт мяса и зерна в Китай. Москва, по словам Путина, готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий и компаний, которые покинули Россию с начала прошлого года.

Россия, как сказал президент, также готова активнее использовать юань в торговле с другими странами в качестве новой резервной валюты.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — заявил президент.

Что говорил Си

Си Цзиньпин отметил продуктивность прошедших переговоров и рассказал, что сотрудничество двух стран вступает в новую эпоху.

«Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу», — сказал председатель КНР.

По его словам, Москва и Пекин как постоянные члены Совбеза ООН, будут и дальше вместе с международным сообществом отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН.

В контексте украинского конфликта Си заявил, что Китай будет всегда выступать за мир и диалог.

«По этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории», — пояснил политик.

Подводя итоги встречи Си заметил, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества.