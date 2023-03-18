«Отправьте Байдена на вонючую свалку». Медведев эмоционально отреагировал на слова Трампа об аресте

Дмитрий Медведев призвал граждан США пойти в бой против тирании Вашингтона, вернуть себе страну, а президента Джо Байдена выкинуть на «вонючую свалку истории». Так зампред Совбеза РФ прокомментировал заявление Дональда Трампа, что его собираются арестовать 21 марта. Медведев упомянул, и тот факт, что Запад вчера выдал ордер на арест Владимира Путина, но в итоге арестовывает собственного президента.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал американцев вернуть себе страну. Таким образом он отреагировал на заявление экс-президента США Дональда Трампа о предстоящем задержании 21 марта.

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов - отца и сына Байденов!», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что пост в своем канале разместил по просьбе «кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа» и добавил аббревиатуру MAGA — она расшифровывается как Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой» — англ.), этот лозунг Трамп использовал во время предвыборной кампании 2016 года.

Под словами «захотели арестовать чужого» Медведев имел в виду ордер на арест российского президента Владимира Путина, который 17 марта выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, чью юрисдикцию Москва не признает.

18 марта прокурор МУС Карим Хан в интервью CNN заявил, что выданный судом ордер лично у него вызывает сожаление и не заставляет радоваться.

«Это не должно давать нам повод для праздника. Что нам пришлось это сделать — это вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», — сказал Хан.

По его словам суд продолжает расследования в связи ситуацией на Украине, изучает и анализирует все поступающие обвинения и не намерен останавливаться после выдачи ордеров. Однако прокурор отметил, что МУС хочет относиться к «указывающим на вину и возможность оправдания обстоятельствам одинаково». Он утверждает, что суд хочет «найти правду».

Ордер на арест Путина, а также российского десткого омбудсмена Марии Львовой-Беловой, связан с делом о так называемой «незаконной депортации» украинских детей в Россию. Киев называет это военным преступлением, по их данным на российскую территорию с начала спецоперации вывезли около 300 тысяч детей. Украинская сторона утверждает, что несовершеннолетних подвергают «насильственному усыновлению, русификации» и меняют личные данные.

В Москве все эти обвинения неоднократно отвергали и сообщают, что перемещение детей является спасательной операцией. По информации российской стороны, с начала вооруженного конфликта из Донбасса, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей было вывезено не менее 700 тысяч несовершеннолетних. В мае прошлого года Путин упростил для них процедуру получения российского гражданства.

В Кремле ордер на арест российского президента назвали ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Россия не признает юрисдикцию МУС. То же самое сообщили в МИДе.

Львова-Белова, комментируя ордер на арест, заявила, что рада этому документу, поскольку он только подтверждает правильность действий.

«Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми», — сказала омбудсмен.

Дмитрий Медведев опубликовал в Twitter пост со словами «Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», подкрепив его эмодзи с туалетной бумагой.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Басманному суду Москвы стоит «выдать ордер на арест в полном составе членов «международного суда в Гааге» за то, что своими не правовыми провокационными действиями разжигают обстановку в мире».

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить «незаконную выдачу» МУС ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Глава ведомства пообещал установить всех судей, которые принимали решение на выдачу ордера.