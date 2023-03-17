«Ничтожное решение»: как в России отреагировали на выдачу МУС ордера на арест Путина

Не признаваемый Россией Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой из-за якобы депортации украинских детей. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что этот ордер можно использовать только в качестве туалетной бумаги, в Госдуме призвали признать МУС экстремистской организацией, а в Совфеде считают, что нужно выдать ордер на арест международных судей. Больше комментариев по этому поводу — в материале «Газеты.Ru».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать «проверку незаконной выдачи» Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест главы России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«В рамках проверки Следственный комитет России установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали вышеуказанные заведомо незаконные решения. По результатам будет принято процессуальное решение», – говорится в Telegram-канале СК.

Львова-Белова, на которую был выдан ордер, в комментарии журналистам отметила: «Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми».

Она отметила, что на нее наложили санкции «все страны, даже Япония. «Сейчас – ордер на арест. Интересно, что же будет дальше? Ну а мы продолжаем работать», – добавила Львова-Белова.

В Кремле напомнили, что РФ не признает юрисдикцию МУС. «Соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва «саму постановку вопроса считает возмутительной и неприемлемой». На вопрос о том, как решение МУС может сказаться на визитах Путина в страны, признающие юрисдикцию суда, Песков ответил: «Мне нечего добавить по этой теме».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал решение суда «абсолютно возмутительным». «Мы не признаем любые решения МУС. Это абсолютный абсурд», — добавил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения», так как Россия не участник Римского статута МУС.

«С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», – отметила она.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем англоязычном Twitter опубликовал пост с эмодзи туалетной бумаги:

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу», – написал политик.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что Басманному суду Москвы стоит «выдать ордер на арест в полном составе членов «международного суда в Гааге» за то, что своими не правовыми провокационными действиями разжигают обстановку в мире».

Главред RT Маргарита Симоньян так прокомментировала в Telegram решение МУС: «Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы».

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод напомнил, что с 2014-го года российские и зарубежные правозащитники фиксируют преступления Украины против мирных граждан. «Не менее преступна и поддержка этого режима со стороны западных стран. Так что на приговор идеологи и исполнители агрессии себе заработали», – сказал Брод РАПСИ.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что выдача ордера на арест президента и детского омбудсмена России «поставила крест» как на МУС, так и «на идее международного правосудия».

«Этот суд проще распустить совсем и собрать новый. Они сделали контрольный выстрел себе в голову. Это решение абсолютно неправовое и никаких последствий ни для Путина, ни для России повлечь не может, а идея международного правосудия уничтожена и растоптана», – пояснил он.

Что произошло

17 марта Международный уголовный суд (МУС) на своем сайте сообщил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

В документе утверждается, что они могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Обычно этот суд выдает ордеры в обстановке секретности, чтобы защитить пострадавших и свидетелей. Но этот случай исключение. В МУС подчеркнули, что «действия, о которых говорится в данной ситуации, предположительно, продолжаются и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению преступлений в дальнейшем».

Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут (их более 120).

В числе стран, которые не являются участниками статута, Китай и США.