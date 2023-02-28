«Посреднический потенциал пропадает». В Кремле рассказали о контактах Путина с Шольцем и Макроном

Владимир Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако, утверждает он, в последнее время никаких инициатив с их стороны не было. По словам Пескова, президент РФ «был и остается открытым для любых контактов», которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Владимира Путина к любым контактам, которые помогли бы России достичь целей в конфликте на Украине предпочтительно мирным путем. При этом, по его словам, от лидеров Франции и Германии в последнее время не было инициатив о разговоре с Путиным.

«Мы слушали пять или шесть заявлений [президента Франции Эммануэля] Макрона, что я буквально днями и ночами буду звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов… никаких проработок возможных сроков такого разговора», — подчеркнул Песков в интервью «Известиям».

Он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц также неоднократно заявлял, что будет продолжать общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации.

«Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями», — отметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, Париж и Берлин косвенно участвуют в боевых действиях, поддерживая Украину.

«Одно дело вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое — вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать свою вовлеченность в боевые действия на стороне одного из участников» — считает Песков.

Он убежден, что из-за этого посреднический потенциал Германии и Франции «просто пропадает».

24 февраля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что лидеры Франции и Германии рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому инициировать мирные переговоры с Россией. Как пишет WSJ, во время февральского визита Зеленского во Францию Макрон сказал ему, что даже такие «смертельные враги», как Париж и Берлин, заключили мирный договор после Второй мировой войны. Кроме того, Макрон предлагал провести конференцию для мирного урегулирования конфликта на Украине.

При этом в январе канцлер ФРГ выразил мнение, что Россия должна потерпеть военное поражение, чтобы боевые действия на Украине закончились.

Сроки окончания военных действий

Говоря о возможности мирного урегулирования на Украине, Песков заявил, что военная операция продолжится до достижения поставленных целей.

«То положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов», — заявил пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что «любая попытка» сформулировать тезисы для обсуждения мирного урегулирования проблемы «приветствуется».

Песков также прокомментировал китайский план по разрешению конфликта. Он указал, что »Китай — это огромная, мощнейшая страна, интересы которой игнорировать не может позволить себе ни один игрок на международной арене».

«Голос [Китая] должен был прозвучать и в плане того, чтобы обозначить их подходы в украинских делах. Это произошло. Китай озвучил свой голос», — сказал Песков.

Переговоры с противниками властей Украины

Пресс-секретарь Кремля также рассказал, что Москва может начать переговоры с теми политическими силами на Украине, которым не нравится нынешняя украинская власть. Он уточнил, что некоторые представители этих сил находятся в России, имея в виду Виктора Медведчука, в отношении которого на Украине возбуждено дело по статье о госизмене.

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим, очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами», — сказал Песков.

По его словам, у Медведчука «есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы». Песков также выразил мнение, что «тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют».

В то же время пресс-секретарь президента указал, что переговоры с альтернативными политическими силами возможны только после достижения целей военной операции.