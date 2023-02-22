«Когда оно состоится — это тайна». Украина заявила о подготовке к наступлению

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что с середины и до конца весны состоятся решающие бои, которые станут «переломным моментом» в боевых действиях. В то же время командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил о подготовке украинской армии к наступлению, однако не привел никаких подробностей. В Киеве считают, что в случае успеха Украина должна будет создать «зону безопасности вокруг границы».

Украинская армия готовится к военному наступлению, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев агентству «Укринформ».

«Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна», — заявил командующий.

Генерал также ответил на вопрос о подготовке украинских пилотов к управлению западными истребителями, в том числе американскими F-16.

«Подготовка пилотов именно для западных образцов техники требует месяцев. Дело состоит не только в том, чтобы изучить оборудование самолета. Важно также провести на нем полеты, в частности групповые», — объяснил он.

Наев не привел других деталей, однако прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией. По его словам, украинские военные наблюдают за изменением численности белорусских и российских войск, и в случае ее увеличения Киев сделает то же самое в зеркальном режиме.

«Мою реакцию вызывает любое изменение численности этих войск. Когда она вырастет в несколько раз, тогда мы будем также увеличивать количество наших войск. Это будет зеркально», — сказал генерал.

Он подчеркнул, что «эта работа будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять силы».

Минобороны России ранее неоднократно заявляло о безуспешных попытках украинских сил атаковать. В частности, в начале февраля оборонное ведомство сообщило, что мотострелковые подразделения Западного военного округа отразили попытку подразделений ВСУ выбить их с позиций на одном из направлений.

Решающие бои весной

В свою очередь глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предположил, что решающие бои состоятся с середины и до конца весны.

Руководитель Главного управления разведки Украины утвердительно ответил на вопрос журналистов Forbes, будет ли в ходе этих боев «решаться судьба войны».

«Да, это переломный момент», — заявил он.

Среди трех главных побед ВСУ с начала военных действий он назвал события под Киевом, действия армии на Харьковском направлении и возвращение контроля над Херсоном. Три главных военных поражения Украины, по словам Буданова, — это потеря Северодонецка, прорыв линии обороны под Волновахой и потеря Крыма и Донбасса в 2014 году.

Глава разведки также выразил мнение, что в случае военного успеха Украина должна будет создать «зону безопасности вокруг границы». По словам Буданова, она должна представлять собой демилитаризованную полосу шириной от 40 до 100 км, на которой будет действовать постоянный контроль.

«Идти ли нам дальше — вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы — необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели», — сказал он.

Условием военной победы Киева в конфликте Буданов назвал выход Украины на границы 1991 года. При этом, по его словам, «остальное будем решать потом», уже после восстановления границ.

Фортификационные сооружения в Крыму

Говоря о возможных направлениях наступления, Украина неоднократно упоминала Крым. В ноябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале фортификационных работ на полуострове. 1 февраля на совещании под руководством Владимира Путина он рассказал, что работы завершатся в апреле.

22 февраля Аксенов заявил, что строительство фортификационных сооружений для защиты полуострова является его личной инициативой, и поблагодарил президента за поддержку.

«Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский, и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией», — сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что властям Крыма «оказывается поддержка федерального бюджета», а принимаемые меры являются предупредительными. При этом работы идут по всей границе Крыма.

«Если не пригодится — и ладно, будем водить на экскурсии», — заключил Аксенов.

Киев не признал результатов референдума 2014 года о присоединении Крыма к России и обвинил Москву в оккупации полуострова. Украинские власти считают полуостров частью Украины и не раз говорили о планах вернуть контроль над Крымом, в том числе военным путем. В конце декабря 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Guardian заявил, что Киев «сделает все возможное» для этого в 2023 году.