«Прекращение огня — это заблуждение». В США выступили против остановки боевых действий

Госсекретарь Энтони Блинкен на Совбезе ООН заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине и считают, что Россия использует любую паузу в боевых действиях для накопления ресурсов и дальнейших наступательных операций. По его словам, члены Совбеза не должны впадать в заблуждения на фоне призывов остановить военные действия и перестать поддерживать Украину. Кроме того, Time пишет, что Вашингтон может предложить Киеву финансовую помощь взамен на отказ от потерянных территорий. В Newsweek вовсе считают, что США не заинтересованы в возвращении Украины на границы 1991 года, чего добивается Киев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты выступают против временного и немедленного прекращения огня на Украине, поскольку это поможет России перевооружиться, заявил Блинкен на заседании Совбеза ООН по Украине.

«Перед членами Совета Безопасности лежит фундаментальная ответственность обеспечить то, чтобы любой мир был справедливым и прочным. Совет Безопасности не должен попасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий»,

— заявил он

По его словам, «РФ использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак». По его словам, члены Совбеза «не должны следовать ложному уравнению», в котором звучат призывы к сторонам конфликта прекратить боевые действия или призывы к остановке помощи Украине.

24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин призвал прекратить огонь и начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских лиц и военнопленных, отказаться от «менталитета Холодной войны», уважать суверенитет всех стран «без двойных стандартов», гарантировать вывоз зерна, содействовать восстановлению Украины и обеспечить стабильность цепочек производства и поставок.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайский план урегулирования конфликта заявил, что некоторые пункты мирного плана Китая могут стать основой для обсуждения с Россией. С частью пунктов он не согласен полностью, над частью – «можно поработать». В целом, отметил Зеленский, выдвинутые Китаем предложения являются не мирным планом, а позицией, высказанной Пекином по поводу ситуации на Украине.

История переговоров Москвы и Киева Москва настаивает на мирных переговорах с Киевом с первых дней спецоперации. Было проведено несколько раундов, однако стороны не смогли договориться об условиях. По заявлениям Москвы, Киев выдвигал нереалистичные требования. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что требования Москвы также невыполнимы. 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле сообщалось о возможности достижения компромисса, однако позже процесс был приостановлен и диалог... Читать дальше

Также 24 февраля президенты России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщили в Анкаре. Эрдоган отметил, что на Украине должен быть установлен «справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений». В Кремле сообщили, что отдельное внимание в ходе разговора было уделено реализации Стамбульских договорённостей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений.

«Ублюдочный компромисс»

В Вашингтоне опасаются украинского продвижения в Крым, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации, которой боятся в Белом доме, считает обозреватель Time Филип Шорт. По его мнению, возможно, в Вашингтоне не хотят, чтобы ВСУ изгнали ВС РФ со всех занимаемых территорий, в частности, Крыма.

«Украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском именно той неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить», — говорится в статье.

В статье отмечается, что перспективы дальнейшего хода конфликта предельно туманны, равно как и судьба финального временного или окончательного перемирия. Так, например, возможный «ублюдочный компромисс» — сохранение за Россией новых регионов и последующая остановка конфликта, что позволит говорить Вашингтону о коллективном успехе Запада. По мнению автора статьи, этот вариант вызовет волну гнева в Киеве, поскольку там будут считать такой вариант предательством.

«Если такое произойдет, украинцы не без оснований воспримут это как предательство [со стороны Запада], но в конце концов у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», — резюмировал обозреватель.

Приоритеты Вашингтона

США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года, к чему стремится Киев, считает обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.

«США мало интересуются, если вообще интересуются, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины», — считает он.

По его мнению, главной задачей Вашингтона в российско-украинском конфликте является сохранением режима во главе с Зеленским, однако вопросы, связанные с территориальными притязаниями, американская администрация не стремится обсуждать.

Также в статье говорится, что поставки оружия ВСУ неизбежно приведут к истощению американского арсенала, так как ЗРК Patriot и ракетные системы HIMARS «не растут на деревьях».