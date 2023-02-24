Как Пекин хочет разрешить украинский кризис

Пекин опубликовал план по решению украинского конфликта. В нем 12 пунктов, в первых из которых говорится о необходимости соблюдать суверенитет всех стран, прекратить гонку вооружений, боевые действия и начать мирные переговоры. Как и предполагали политологи, китайская концепция никак не затрагивает наиболее чувствительные вопросы: гарантии безопасности для Москвы и Киева, варианты решения проблемы территорий.

Китай представил анонсированный ранее план по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Документ из 12 пунктов опубликован на сайте МИДа страны.

Первыми тремя пунктами в нем стоят уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение боевых действий.

Кроме того, позиция Пекина обозначена следующими мерами:

— возобновление мирных переговоров;

— разрешение гуманитарного кризиса;

— защита гражданского населения и военнопленных;

— обеспечение безопасности атомных электростанций;

— снижение стратегических рисков;

— содействие экспорту зерна;

— прекращение односторонних санкций;

— поддержание стабильности цепочек поставок и производств;

— содействие восстановлению территорий после завершения конфликта.

Объясняя первые три пункта, китайские власти указывают, что независимость любых стран должна строится на принципах ООН. А безопасность одних государств не может строиться за счет других. Поэтому недопустимо расширение и усиление различных военных блоков. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации боевых действий, Пекин предлагает всем сторонам поддержать Москву и Киев в работе над мирным урегулированием.

Что касается санкций, то КНР выступает против них и считает, что страны, вводящие антироссийские ограничения, злоупотребляют ими и пользуются юрисдикцией «длинной руки» (правовой механизм, позволяющий судить лиц, проживающих за пределами юрисдикции суда. Этот принцип ограничивается многими нормами международного права, согласно которым одна страна не может осуществлять государственную власть на территории другой).

Ни в одном из 12 пунктов китайского мирного плана не затронуты конкретные гарантии безопасности для России или Украины в случае окончания вооруженных действий. Кроме того, не предлагается решение вопроса территорий — Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее и западные, и российские политологи отмечали, что анонсированный Пекином план будет максимально расплывчатым — в духе общих утверждений, что мир лучше войны. И КНР не станет предлагать конкретики по наиболее чувствительным для сторон вопросам.

Поверенная в делах Украины в Пекине Жанна Лещинская назвала документ «хорошим знаком», но отметила, что хотела бы видеть Китай на стороне Украины и ждет от страны больше поддержки.

«Публикация этого документа — это хороший знак и признак того, что Китай хочет быть вовлечен в глобальные попытки, чтобы остановить конфликт на Украине», — сказала дипломат.

О том, что Китай в годовщину начала спецоперации представит концепцию мирного урегулирования украинского конфликта, впервые сообщил главный дипломат КНР член политбюро Компартии Китая Ван И в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Вана, он обсуждал план с Германией, Францией и Италией. После европейского турне дипломат побывал в Москве.

Bloomberg со ссылкой на экспертов в начале недели писал, что у китайского плана мало шансов на успех: прежде всего, потому что любая миротворческая инициатива, чтобы заслужить доверие, должна исходить от независимого посредника. А Пекин достаточно активно поддерживает Москву в вопросе украинского конфликта.

Тем не менее, страны Запада, в первую очередь — США, опасаются, что предложенная КНР концепция может вызвать отклик у членов ООН. Речь идет, в частности о странах «глобального юга» — государствах Африки, Азии, Латинской Америки, чьи экономики сильнее всего пострадали сначала от пандемии, а затем от последствий антироссийских санкций.

Профессор колледжа Клермонт-Маккена Пей Миньсин объяснял, что из-за украинского кризиса Китай серьезно подорвал свои торговые отношения с Европой. Кроме того, конфликт Москвы и Киева в невыгодно подсвечивает сложности в отношении КНР и Тайваня. Со временем экономические издержки Пекина будут только расти. поэтому он и выступает в роли миротворца.