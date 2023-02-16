Госдума ограничила использование иностранных слов

Депутаты Госдумы запретили чиновникам использовать иностранные слова, если их можно заменить русским аналогом. Соответствующий законопроект одобрен в трех чтениях и будет направлен в Совет Федерации. Как показывает недавно проведенный социологический опрос, четверым из 10 россиян не нравится использование англицизмов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госдума сразу во втором и третьем чтениях 16 февраля приняла поправки к федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации», запретив чиновникам использовать иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. При этом правительство возьмет на себя обязанность утверждать списки таких словарей, справочников и грамматик.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — говорится также в тексте законопроекта на сайте нижней палаты.

Документ регулирует взаимоотношения органов власти всех уровней и переписку организаций всех форм собственности с гражданами РФ и иностранцами. Кроме того, каждый законопроект должен будет проходить лингвистическую экспертизу, чтобы проверить соблюдение норм и правил русского языка.

Для потребителей

Только во втором чтении сегодня также были одобрены поправки, обязывающие использовать русский язык в информации, предназначенной для потребителей и определяемой законом «О защите прав потребителей». При оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, а также почтовых денежных переводов обязательно соблюдать нормы русского языка.

Во втором чтении депутаты определили также «перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности». Речь, в частности, идет о случаях использования русского языка в образовании, СМИ, при показах фильмов в кинозалах, в государственных и муниципальных системах, а также в рекламе.

Следующая поправка в закон «О государственном языке РФ» описывает критерии идентичности текстов на русском языке и на иных языках. Ранее такого требования не было, из-за чего текст на русском языке часто дублировался мелким шрифтом.

«Именно поэтому разрешались надписи на английском языке огромными буквами, а на русском - сбоку и мелким шрифтом. Теперь мы говорим исключительно о равнозначности и идентичности и размещения, и технического оформления», — пояснила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

Законопроект был внесен в Госдуму еще 26 октября и одобрен в первом чтении 13 октября.

Ограничения в рекламе

В декабре прошлого года в нижнюю палату также был внесен законопроект о запрете использования не кириллического алфавита в рекламе. На указания фирменных наименований и товарных знаков правила распространяться не будут. Поправки предлагается внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе».

«Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной», — говорилось в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, в настоящее время в российской рекламе больше всего иноязычных элементов, а часть букв кириллического алфавита часто заменяют латинскими. Это несет угрозы для «чистоты» литературного русского языка от чрезмерных заимствований.

Опрос Superjob

Почти половина россиян поддерживают запрет на использование иностранных слов, если у них есть аналоги в русском языке, свидетельствуют результаты недавнего опроса портала Superjob.

«Запрет на англицизмы поддерживают четверо из 10 россиян (41%). На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово «окей»...», — поделились авторы исследования.

Больше всего респондентам также не нравятся слова «ресепшн», «челлендж», «триггер», «пати», «лайфхак», «фейк» и «коуч».

Около 36% опрошенных, наоборот, поддерживают использование иностранных слов.