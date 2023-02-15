«Разжигал национальную ненависть». Эстония выслала организатора «Бессмертного полка»

Власти Эстонии аннулировали вид на жительство лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина и выслали его из страны. Как утверждают в правоохранительных органах, он представляет «угрозу общественному порядку и государственной безопасности». Общественник, который проводил в республике акции «Бессмертного полка», намерен оспорить решение о его депортации. При этом он заявил, что «никому не нужен в России».

Эстонские власти лишили вида на жительство Сергея Чаулина — главу НКО «Российские соотечественники в Европе» и организатора акций «Бессмертного полка» в республике. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля», — говорится в пресс-релизе департамента полиции безопасности страны.

Чаулин, не имевший гражданства Эстонии, проживал в республике на основании долгосрочного вида на жительство. Как утверждают в полиции безопасности, он «годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения».

Вид на жительство может быть признан недействительным, если получивший его человек «представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности», пояснили в ведомстве.

«В России я никому не нужен»

Сам Чаулин уже подтвердил, что находится в России — об этом он рассказал порталу ERR.

«Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты «Бессмертного полка». Там были сотрудники КаПо (полиции безопасности). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали.

Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», — утверждает он.

В беседе с изданием Postimees Чаулин выразил несогласие с тем, что он якобы несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности. Общественник добавил, что в России он «никому не нужен».

«Вчера имеющий серый паспорт Сергей Чаулин, которого в ежегодниках КаПо называют прокремлевским активистом, был вынужден покинуть Эстонию, поскольку его лишили долгосрочного вида на жительство», — говорится в публикации.

По данным СМИ, Чаулин отправился в Санкт-Петербург. При этом полиция безопасности сообщила, что он выехал в Россию «по собственному выбору».

Кто такой Чаулин

Сергей Чаулин долгое время активно распространял «враждебную пропаганду РФ» и поддерживал действия России в Украине, утверждается в материале портала Delfi.

«Являясь инструментом Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции «Бессмертного Полка» и руководил некоммерческой организацией, проводившей раскольническую политику Кремля», — говорится в сообщении КаПо.

Издание напоминает, что в 2014 году у здания посольства РФ в Таллине прошел «Митинг солидарности в поддержку русских, проживающих в Крыму и на Юго-Востоке Украины». Чаулин пришел на это мероприятие с большим транспарантом, на котором было написано «Нет двойным стандартам!».

«Недопустимы двойные стандарты Запада по отношению к народным протестам на Майдане в Киеве и к не менее народным в Харькове, Луганске, Донбассе, Одессе», — пояснил он.

22 февраля прошлого года Чаулин выступил с одиночным пикетом возле посольства России, поддержав признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Чаулин также являлся участником и председателем правления движения «Ночной дозор», которое в апреле 2007 года выступало против переноса памятника советским воинам «Бронзовый солдат».

С тех пор он каждый год организовывал памятные акции, посвященные событиям Бронзовой ночи, однако в апреле 2022-го полиция запретила ему проведение этого мероприятия, указав, что это может спровоцировать «новые волнение и напряженность в обществе». Добавим, прошлой весной Чаулин сообщал, что неизвестные срезали орден Красной Звезды на «Бронзовом солдате».