Канцлер ФРГ Шольц пообещал не допустить конфликта России и НАТО

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил о недопустимости войны между Россией и НАТО. Он заверил, что ни одна страна альянса не вступит в прямой конфликт с Россией на Украине. Канцлер также раскритиковал идею с поставками Киеву истребителей и созданием над Украиной бесполетной зоны. Шольц указал на необходимость переговоров с Владимиром Путиным об урегулировании конфликта, однако в Кремле ответили, что пока таких контактов не планируется.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между странами НАТО и Россией нет войны, а также пообещал не допустить подобной эскалации в будущем.

«Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет. Этого не будет», — заявил глава немецкого кабмина газете Tagesspigel.

Он заверил, что «не допустит такой эскалации», а его позицию разделяют все члены правительства ФРГ.

«Канцлер Германии, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО», — добавил Шольц, отвечая на вопрос, насколько велики его опасения по поводу эскалации и ядерной реакции со стороны Москвы.

Он заявил, что действия Берлина всегда «согласованы и скоординированы» на международном уровне, а Германия не следует за теми, кто «легкомысленно говорит ей идти вперед».

«Все остальное увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным. Многие граждане, каждый вечер просматривая новости, надеются, что канцлер сохранит самообладание. Я это делаю», — пояснил Шольц.

Никаких поставок истребителей

Канцлер ФРГ раскритиковал требования новых вооружений для Украины, отвергнув идею с поставками истребителей.

«Как только принимается одно решение, то в Германии начинаются все новые дебаты. Когда так происходит, то это не кажется серьезным, это подрывает доверие граждан к решениям правительства», — считает Шольц.

Он призвал не участвовать «в постоянном повышении ставок» и исключил возможность того, что Берлин изменит позицию из-за международного давления, как это произошло с поставками танков Leopard.

Он также отверг идею введения бесполетной зоны над Украиной, поскольку это бы означало прямое вмешательство в конфликт Украины с Россией, указал канцлер и подчеркнул, что его мнение разделяет президент США Джо Байден.

Он отметил, что для безопасности Европы крайне важно координировать свои действия с США. «Для меня важно, чтобы мы не действовали в одиночку на национальном уровне», — сказал Шольц.

Диалог с Россией

Глава немецкого правительства также назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом», — сказал он и отметил, что взгляды политиков на конфликт «абсолютно разные». Шольц назвал действия российской армии на Украине «ужасной бессмысленной войной».

«Мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме — как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны — вывод российских войск», — подчеркнул канцлер.

В Кремле, комментируя его интервью, заявили, что телефонного разговора Путина и Шольца в графике президента России пока нет. При этом, как сказал пресс-секретарь президента, Путин «открыт для общения». В последний раз они говорили по телефону 2 декабря 2022 года.

Сдержанная политика

Правительство ФРГ в конце января приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2 и разрешить другим странам реэкспорт этих боевых машин. На первом этапе Украине планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.

Берлин долгое время не соглашался на передачу танков, настаивая на необходимости совместного действия с Вашингтоном. При этом власти Украины критиковали Германию за «нерешительность» и «отсутствие политической воли». С критикой также выступил лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, который заявил, что медлительностью немецкого правительства раздражены в других странах НАТО и Евросоюзе.

В интервью Шольц прокомментировал подобные заявления. По его словам, часть работы канцлером — противостоять давлению. Он подчеркнул, что боевые действия идут в непосредственной близости от Германии, а уверенности в нынешней ситуации нет.

В связи с этим Берлин вынужден тщательно продумывать каждый следующий шаг, проявляя благоразумие, «даже если некоторые считают, что они должны с пренебрежением отнестись к этому как к нерешительности».

Российские власти осудили поставки танков и иного вооружения Украине. Кремль заявил, что эти танки «будут гореть», а саму Украину ждут последствия «со знаком минус». В МИД России также обвинили западные страны в эскалации конфликта.