«Сковывают силы противника». Российские военные закрепились на окраинах Угледара

Войска РФ уже вошли в Угледар, находящийся примерно в 60 километрах от Донецка, и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. В ДНР заявляли об установлении контроля над городом еще в марте, но позже было объявлено, что в Угледаре находятся «боевики украинских нацбатальонов». Российские военнослужащие также близки к полному окружению Артемовска, у украинских сил осталась «буквально одна дорога», ведущая в город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские военнослужащие смогли закрепиться на окраинах Угледара, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Основная задача российских сил состоит не в «атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи», уточнил Кимаковский. «Как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска», — добавил он, отметив, что выбранная тактика пока себя оправдывает.

Осада Артемовска

Сам врио главы ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что на Угледарском направлении «есть успехи в районе Великой Новоселовки», но «каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали». Он уточнял также, что российские войска продвигаются и на Авдеевском направлении, пусть и с трудностями.

«Это, наверное, чуть ли не одно из самых сложных направлений именно в данный период времени. Но у ребят боевой настрой, и есть определенные перспективы, чтобы перерезать пути снабжения противника», — указывал врио главы республики.

Позитивная для российских сил ситуация сложилась и в районе Артемовска: у украинских войск осталась «буквально одна дорога», ведущая в город, добавил Пушилин. ВС РФ зачистили также Краснопольевку и Двуречье.

Атака ВСУ

24 января телеканал RT передал, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона и три батальона 68-й егерской бригады ВСУ при поддержке 3-й танковой бригады пытались контрактовать российские позиции под Угледаром. Украинские военнослужащие якобы планировали провести атаку на севере рядом с населенным пунктом Водяное и на юге возле Павловки и Пречистовки.

После второй неудачной попытки украинские бойцы отступили и попытались перегруппироваться, но были обнаружены российскими беспилотниками у населенного пункта Золотая Нива и Пречистовка. Российские силы нанесли по по ним удары из орудия «Гиацинт-Б», САУ «Гвоздика» и «Акация». Потери ВСУ составили не менее 200 человек.

В ответ на удары российских артиллеристов ВСУ открыли огонь из гаубиц M777 американского производства, размещенных в Максимовке (20 км к северо-западу от Угледара). Российские подразделения вычислили места их дислокации и поразили, говорится в сообщении RT.

Передача Abrams и Leopard

На днях стало известно, что США все-таки передадут Украине 31 основной боевой танк американской армии — M1 Abrams. Общая стоимость партии боевых машин, по данным Bloomberg, оценивается в $400 млн.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, говоря о будущих поставках, также анонсировал новое контрнаступление ВСУ. «С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал политик.

Танки M1 Abrams находятся на вооружении американской армии с 1980 года. Конструктивно они напоминают немецкие танки Leopard II, впервые выпущенные в 1979 году.

25 января Бундестаг принял решение об отправке танков Leopard 2 Украине. На первом этапе поставка будет включать роту танков — 14 Leopard 2 А6. Всего планируется передать почти 90 машин.

После обещаний из Вашингтона и Берлина о возможности поставок танков также заявили в Лиссабоне и Амстердаме.

Португальское издание Correio da Manhã со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Киеву передадут четыре Leopard из своих запасов. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о готовности поставить свои танки Украине.