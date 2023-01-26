Военная операция на Украине. День 337-й

8:10

В ДНР заявили, что если Нидерланды решат поставить Украине американские истребители F-16, то их собьют еще до подлета к «серой зоне», передает ТАСС.

«Пусть поставят, это будет хорошим примером демпинга при поставке высокотехнологичного товара. А F-16 все еще является интересным истребителем с точки зрения начинки. Система ПВО у нас работает прекрасно, до нас он не долетит», — сказал представитель силовых ведомств.

Он предположил, что место падения «будет в районе нейтральной полосы». «Обеспечим изоляцию района падения и будем изучать все более-менее интересное», — добавил он.

«При необходимости нужный участок «серой зоны» может быть зачищен и стать нашей территорией. Просто ради такой возможности, это хороший дополнительный стимул», — указал представитель силовых ведомств.