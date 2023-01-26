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Политика

Военная операция на Украине. День 337-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 337-й день

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Александр Гальперин/РИА Новости
В ДНР заявили, что в случае поставок Украине F-16 их собьют до «серой зоны». Левая партия ФРГ раскритиковала решение канцлера Германии Шольца по поставкам танков Украине. Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин предупредил, что робот «Маркер» сможет сам засекать и поражать танки Abrams и Leopard в зоне спецоперации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:13

8:10

В ДНР заявили, что если Нидерланды решат поставить Украине американские истребители F-16, то их собьют еще до подлета к «серой зоне», передает ТАСС.

«Пусть поставят, это будет хорошим примером демпинга при поставке высокотехнологичного товара. А F-16 все еще является интересным истребителем с точки зрения начинки. Система ПВО у нас работает прекрасно, до нас он не долетит», — сказал представитель силовых ведомств.

Он предположил, что место падения «будет в районе нейтральной полосы». «Обеспечим изоляцию района падения и будем изучать все более-менее интересное», — добавил он.

«При необходимости нужный участок «серой зоны» может быть зачищен и стать нашей территорией. Просто ради такой возможности, это хороший дополнительный стимул», — указал представитель силовых ведомств.

8:04

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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