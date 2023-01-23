«Так не пойдет». Эрдоган не пустит Швецию в НАТО после сожжения Корана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства» стали оскорблением как для мусульман, так и «вообще всех людей, всех прав и свобод». В связи с инцидентами Стокгольму больше не стоит ждать, что Анкара поддержит шведскую заявку на вступление в НАТО, отметил политик. Шведский политолог предполагает, что столь резкий ответ можно объяснить подготовкой к президентским выборам и желанием отвлечь население Турции от реальных экономических проблем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Турецкий лидер Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Виной тому — прошедшие в Стокгольме антитурецкие акции, проводимые курдскими организациями и скандинавскими праворадикалами.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО», — сказал политик после заседания кабинета министров.

«Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заключил он.

Реакция Стокгольма

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем в беседе с Aftonbladet заявил, что не может комментировать сегодняшнее заявление Эрдогана. «Я хочу точно понять, что было сказано. Но в любом случае Швеция будет уважать соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией относительно нашего членства в НАТО», — отметил он.

Директор Института турецких исследований Стокгольмского университета Пол Левин считает, что столь бурную реакцию Анкары можно объяснить несколькими причинами. «Многих мусульман глубоко оскорбляет то, что кто-то сжигает Коран. Внимание уже и так приковано к Швеции, и для многих турок, вероятно, акция Палудана стала последней каплей», — говорит он.

Эксперт указывает, что никакого прогресса в одобрении шведской заявки на вступлении в НАТО нет. «Если и были какие-то шансы, что Турция одобрит заявку до выборов, то я думаю, что сейчас их точно нет», — отмечает Левин.

Возмущение турецких властей следует рассматривать как часть предвыборной кампании Эрдогана, уверен политолог. «Он идет на выборы 14 мая, и ему нужно создать международный конфликт, который может отвлечь внимание избирателей от внутренних экономических проблем», — подчеркивает Левин.

Дальнейшая судьба Швеции будет зависеть, по его мнению, от исхода выборов в Турции. Если Эрдогану удастся остаться у власти, то прежде чем заявка Швеции будет одобрена в турецком парламенте, «пройдут годы».

Бывший посол Швеции в Анкаре Микаэль Салин также заявил, что не был удивлен столь резкой реакции с турецкой стороны. По его мнению, в такой ситуации другие страны НАТО должны вмешаться и оказать давление на Турцию.

«Нужно найти дипломатический путь. США должны быть заинтересованы в положительном решении. И в НАТО должны сказать, что теперь мы не можем больше ждать решения этого вопроса», — резюмирует экс-посол.

Акции в Швеции

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. При этом акция была согласована с мэрией. Как заявил Палудан, он сжег священную книгу мусульман, протестуя из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в Североатлантический альянс.

Незадолго до этого в Стокгольме прошла акция, во время которой активисты сожгли чучело Эрдогана.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя произошедшее, заявил, что турецкие власти ждут, когда Швеция и Финляндия «положат конец» подобным инцидентам. Акция с сожжением Корана стала одной из причин, по которой турецкие власти отменили запланированный на 27 января официальный визит шведского министра обороны Пола Йонсона в Анкару, где он должен был провести переговоры о поддержке Турцией членства Швеции в северо-атлантическом альянсе.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО летом 2022 года, ее должны ратифицировать все страны альянса. Анкара до сих пор не сделала этого, требуя прекращения поддержки сторонников «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и их выдачи, так как считает организацию террористической.