«Гореть вам в аду, бесы»: у посольства Турции в Стокгольме сожгли Коран

Акция, во время которой в Стокгольме сожгли Коран, является «мерзкой выходкой», а ее автор — «мразью» и «порождением геены», считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он уверен, что акция была проплачена шведскими властями, и пообещал ее организаторам вечное проклятие. Сожжением Корана демонстранты выразили протест против действий Турции, которые препятствуют вхождению Швеции в НАТО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на акцию в шведском Стокгольме, во время которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран напротив турецкого посольства.

«Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста», —написал в Telegram Кадыров.

Глава Чечни назвал Палудана «мразью» и «порождением геены», а также выразил уверенность, что акция была не только согласована со шведскими властями, но и проплачена ими.

«В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», — добавил Кадыров.

По его словам, все, что связано с НАТО, является «безбожием», а политика альянса пропитана «неверием и распространением культа разврата и нечисти».

21 января Палудан, возглавляющий дастскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с мэрией, Палудан заплатил положенный за подобное выступление взнос. Кроме того, власти Стокгольма также разрешили демонстрацию местным курдам, митинг собрал около 50 человек.

По словам Палудана, он сжег священную книгу мусульман в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО. Ранее в Стокгольме прошла акция, во время которой активисты сожгли чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого политик уже неоднократно сжигал Коран. Его партия требует от шведских властей запретить в стране ислам и депортировать всех, кто его исповедует. Согласно статистическим данным, около 10% жителей Швеции являются мусульманами.

Еще перед выступлением Палудана, 20 января, Министерство иностранных дел Турции вызвало шведского посла в связи с намечающейся акцией сторонников Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. В МИДе демонстрацию назвали нарушением трехстороннего соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией, так как для турецкой стороны это выглядит как пропагандистская деятельность террористов.

Акцию осудили и в Анкаре, и в мусульманском мире. Она стала одной из причин, по которой турецкие власти отменили запланированный на 27 января официальный визит шведского министра обороны Пола Йонсона — он должен был провести переговоры о поддержке Турцией членства Швеции в северо-атлантическом альянсе.

«Это низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова», — заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он выразил надежду, что шведские власти примут необходимые меры, иначе сожжение Корана вызовет негативную реакцию во всем мире.

Фахреттин Алтун, официальный представитель администрации Эрдогана, в Twitter призвал Стокгольм принять меры, чтобы не допускать антитурецких акций, и потребовал не «прикрываться свободой слова» в подобных случаях.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Рушан Аббясов назвал сожжение Корана сатанизмом и «богомерзким поступком» и потребовал от шведских властей наказать организаторов акции.

Позже турецкие активисты в ответ на акцию Палудана сожгли шведский флаг напротив здания посольства Швеции в Анкаре.

Заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которую страны подали летом 2022 года, должны ратифицировать все страны альянса. Анкара не сделала этого — турецкие власти требуют от Стокгольма и Хельсинки прекращения поддержки сторонников РПК и их выдачи.