«Это наши исторические территории». Путин заявил о необходимости защиты жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами, посвященной 80-летию прорыва блокады Ленинграда, назвал Донбасс исторической территорией России, а также заявил, что цель российской спецоперации — прекратить войну, начатую там Киевом в 2014 году после государственного переворота. В ходе мероприятий Путин также возложил венок к монументу «Мать-Родина» и посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где рассказал, как в годы блокады у его матери украли продуктовую карточку.

В ходе встречи с ветеранами и блокадниками Путин заявил, что цель спецоперации ВС РФ на Украине – прекратить войну в Донбассе, которая началась в 2014 году.

«По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. <…> Все что мы делаем сегодня, в том числе специальная военная операция, — это попытка прекратить войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории»,

— заявил президент.

Также он заявил, что Россия прикладывала все возможные усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, однако РФ, как оказалось «водили за нос».

«Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — отметил он.

Геноцид и блокада

В ходе встречи также напомнил, что РФ никогда не напоминала об участии в блокаде Ленинграда военных из многих европейских стран.

«Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили»,

— заявил глава государства.

Также Путин считает чрезвычайно важным вопрос признания геноцида в отношении гражданского населения СССР, отметив, что данная тема поднималась во время Нюрнбергского процесса, и оценки военным преступлениям «в общем и целом» уже были даны.

«Но это именно «в общем и целом». Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде», — подчеркнул он.

Кроме того, он поручил внести в школьные учебные программы материалы о геноциде советских граждан, чтобы передать будущим поколениям знания о ВОВ и подвигах защитников Ленинграда.

«И мы в свою очередь должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории — с тем, чтобы они навсегда остались в народной памяти», — заметил Путин.

Прорыв блокады Ленинграда Блокаду Ленинграда прорвали в 18 января 1943 года в ходе операции РККА «Искра» (проводилась 12-13 января 1943 года). Операция велась между южным побережьем Ладожского озера и посёлком Мга («шлиссельбургско-синявинский выступ»), где расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами было наикратчайшим (12—16 км). Советская армия вела наступление силами Ленинградского и Волховского фронтов под командованием генерал-полковника Леонида Говорова и генерала... Читать дальше

В ходе встречи президент вместе с ветеранами и общественниками также посмотрели трейлер нового фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева, посвященного международному трибуналу (1945-1949) над нацистскими преступниками.

Политическая и историческая амнезия

Также Путин, говоря о результатах голосования 26 ноября 2022 года в ООН по резолюции, осуждающей героизацию нацизма, заявил, что те страны, которые не поддержали ее, продемонстрировали историческую и политическую амнезию.

«Совсем недавно в ООН предложили на голосование документ, осуждающий героизацию нацизма, и 50 стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто амнезия какая-то историческая и политическая», — сказал Путин

Он полагает, что результат голосования – это прямой перенос политического давления на Россию, и, в связи с этим Москве необходимо «последовательно защищать историческую правду».

Против резолюции проголосовали США, Великобритания и Северная Ирландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Греция, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Польша, Украина, Венгрия, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран.

Марши эсэсовцев

Президент также считает, что коллаборационистов и тех, кто пытается возродить нацизм, необходимо предавать анафеме.

«Всегда были коллаборационисты, предатели, всегда и везде, к сожалению, и у нас в России были такие. Достаточно вспомнить Русскую армию, так называемую, освободительную, и так далее. Но мы должны предавать их анафеме, а наших бойцов, настоящих героев, не забывать и поднимать на пьедестал почета, и мы всегда будем это делать. <…> Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты», — заявил он.

Он также напомнил, что во многих странах мира, в частности, на Украине и в странах Балтии, происходит героизация нацизма : «Там же эсэсовцы ежегодно маршируют, открыто, под прикрытием местных правоохранительных органов. Это бывшие бойцы подразделений СС».

Он также считает, что последователей украинского националиста Степана Бандеры можно считать неонацистами, поскольку »Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей». По его словам, немецкие войска передавале Бандере и его последователям «грязную работу», однако не стал перечислять «преступления, которые были совершены их руками».

Украденная продуктовая карточка

В течение дня Путин также возложил венок к монументу «Мать-Родина» и склонил голову перед монументом. После исполнения гимна России глава государства почтил поклоном память погибших жителей блокадного Ленинграда. На пути к мемориалу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент также возложил цветы братской могиле, где похоронен его брат Виктор, умерший в блокадном городе зимой 1942 года. Ему было два года.

После этого президент вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Во время осмотра экспозиции он затронул одну из страниц жизни города в годы войны на примере истории своей семьи.

«У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», — сказал глава государства после рассказа Беглова о том, что карточки меняли цвет каждый месяц, «чтобы не было жуликов».