«Свобода слова в свободном падении». Киселев и Бутина вышли на пикет в Москве

У посольства Латвии в Москве в пятницу прошла акция в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. По словам депутата Госдумы Марии Бутиной, журналиста пытаются осудить за «мнение, отличное от мнения властей». Бутина также объяснила, почему лица участников акции были закрыты медицинскими масками — дело в холодной погоде. Сегодняшний пикет удалось согласовать всего за один день, несмотря на действующие коронавирусные ограничения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве в пятницу, 6 января, состоялась акция в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора издания «Sputnik Литва» Марата Касема. У посольства Латвии в российской столице собрались несколько человек, включая гендиректора медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрия Киселева, передает государственное агентство РИА Новости.

Как говорится в публикации, участники акции «призывали освободить журналиста, взывали к свободе слова». В частности, на плакатах были следующие лозунги:

«Свободу Марату», «Марат, мы с тобой!», «Что там со свободой слова, Латвия?», «Свобода слова в свободном падении», «Хартия ЕС вышла из ЕС», «ЕС, готов осудить?»

«Мы собрались для того, чтобы призвать освободить нашего товарища и сказать всем: «Свободу Марату Касему», — сказал Дмитрий Киселев.

Марат Касем – гражданин Латвии. Он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Его задержали в Риге и заключили под стражу по решению суда. Касема обвиняют в нарушении санкций, сейчас он находится в рижской Центральной тюрьме.

«Люди в масках — это блогеры и журналисты»

На фотографиях с места проведения акции плакаты в поддержку Касема держали люди в медицинских масках и капюшонах — они стояли за спинами Киселева и депутата Госдумы Марии Бутиной. Сама Бутина заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что маски участники акции надели из-за холодной погоды.

«Они в масках, потому что на улице -25 градусов мороза. Разные коллеги. Там есть и блогеры, и журналисты. В частности, вы правильно упомянули [Дмитрия] Киселева. Петр Лидов с нами вышел, еще многие наши коллеги со Sputnik. Просто, действительно, очень холодно. Но, несмотря на морозы, мы посчитали необходимым сегодня выйти на эту акцию и выразить свое возмущение в связи с тем, что происходит правовой беспредел и человека судят за его профессиональную журналистскую деятельность. Это недопустимо», — заявила она.

По ее словам, участники акции хотели привлечь внимание властей Латвии и жителей страны. «Главная задача акции — это привлечь внимание наших журналистов. И, естественно, обратить внимание властей и народа Латвии на то, что происходит правовой беспредел в их государстве.

Они должны со своей стороны принять в этом участие, потому что человека фактически пытаются осудить за мнение, отличное от мнения властей.

Это не может устраивать местное население, они должны это заметить. Я уверена, что Марат об этом узнает. Это человек, который попал в тяжелую ситуацию. Он должен понимать, что российский народ — с ним, его коллеги — с ним. Мы будем его поддерживать, помогать. Уже привлекли профессионального адвоката», — рассказала Бутина.

Накануне в МИД РФ призвали международные организации подключиться к произошедшему, указав на то, что «задержание Касема – это нарушение Латвией всех международных обязательств в сфере свободы слова». В пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со своей стороны обратилась в ООН.

Дмитрий Киселев не в первый раз лично участвует в публичных акциях в защиту своих сотрудников. Так, в мае 2018 года в Москве прошел митинг у посольства Украины, участники которого выступили в поддержку главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве по подозрению в госизмене. Впоследствии журналиста освободили из-под стражи под личное поручительство, он провел в заключении более 15 месяцев.

«Контролировать публичные мероприятия почти невозможно»

Рядом с латвийским посольством, где проходила акция в поддержку Касема, дежурили полицейские. Нарушений порядка найдено не было, задержаний в ходе пикета не произошло. На видео полицейские спокойно прогуливаются за спинами участников акции.

Организаторы мероприятия согласовали с московскими властями проведение пикета, несмотря на действующие коронавирусные ограничения, рассказала Бутина.

Сам арест Марата Касема случился накануне, тогда как заявки на публичные мероприятия положено подавать за две недели до даты проведения массовой акции.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин назвал необходимыми действующие в городе ограничения на проведение публичных массовых мероприятий, в том числе митингов и акций. По его словам, эти ограничения «будут отменены, как только представится возможность, но сейчас они нужны из-за эпидемиологической ситуации».

«Я думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы», — сказал он.

Отвечая на вопрос, не пора ли отменить ограничения, которые среди прочего распространяются и на одиночные пикеты, Собянин заявил, что публичные массовые мероприятия на улицах «контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска».

«Поэтому, как только представится возможность, мы, конечно, разрешим проводить и публичные массовые мероприятия», — отметил он, выступая 21 декабря 2022 года с отчетом в Мосгордуме.