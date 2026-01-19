Размер шрифта
«Игры с градусами»: нарколог заявил об опасности безалкогольных крепких напитков

Нарколог Шуров: безалкогольные версии горячительного бесполезны и даже опасны
Виталий Тимкив/РИА Новости

Среди россиян растет спрос на безалкогольные версии горячительных напитков. Однако смысла в их употреблении нет – для зависимых людей они представляют серьезную угрозу срыва и погружения в запой, тем, кто к алкоголю равнодушен, они вообще не нужны. Об этом Общественной Службе Новостей заявил врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Если мы говорим о зависимых людях, то упаси Бог, все эти игры без градуса ведут их к срыву. Будь это безалкогольное пиво или безалкогольное крепкое — вроде организму человек не вредит, а по итогу один-два раза попьет и потом все равно перейдет к настоящему алкоголю», — предупредил врач.

Что же касается тех, кто не имеет зависимости от спиртного, то смысла употребления таких напитков для них нет, считает Шуров. По его мнению, безалкогольное пиво еще сохранилось на рынке только из-за вкусовых качеств, в этом плане безалкогольная водка — бесполезный продукт, так как никто не употребляет ее ради вкуса.

Если человек не употребляет спиртное, то на застолье ради участия в общем веселье ему достаточно выпить что-то изначально «трезвое», не поддерживая вредные алкогольные ритуалы, подчеркнул врач. Тенденцию растущего спроса на безалкогольные вино и пиво он назвал веянием западных стран, ответив, что на российском рынке такие продукты вряд ли приживутся.

«Это не в традиции наших людей. Я не понимаю, в каких слоях и при каких обстоятельствах такие крепкие безалкогольные напитки могут прижиться», — заключил нарколог.

Напомним, по данным сервиса Ozon Fresh, в России в декабре 2025 года резко вырос спрос на безалкогольные напитки: продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — в два раза. Аналитики сравнили данные за последние три недели декабря 2024 и 2025 годов и пришли к выводу, что все больше россиян отдают предпочтение безалкогольным версиям привычных напитков.

Ранее врач раскрыл, поможет ли «нулевка» отказаться от алкоголя.

