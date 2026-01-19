СМИ назвали причины, по которым Трамп передумал наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

На протяжении последней недели Трамп неоднократно склонялся к нанесению удара по Ирану, объясняя свою позицию жестким подавлением протестов в стране.

«Однако из-за недостатка военной техники в регионе, предупреждений от союзников, таких как Израиль и Саудовская Аравия, опасений среди высокопоставленных помощников по поводу последствий и эффективности вариантов нанесения удара, а также секретных переговоров по неофициальным каналам с иранцами, он решил не нажимать на курок», — пишет Axios.

Нетаньяху в ходе разговора с Трампом сказал ему, что Израиль не готов защищаться от вероятной ответной реакции Ирана, особенно учитывая, что у США недостаточно ресурсов в регионе, чтобы помочь перехватывать иранские ракеты и беспилотники. Кроме того, он назвал план США недостаточно эффективным.

По словам источника Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман также поговорил с американским лидером и выразил глубокую озабоченность по поводу последствий ударов по Ирану для региональной стабильности.

Некоторые официальные лица заявили, что одним из факторов, оказавших сильное влияние на решение Тармпа, стало то, что после столкновения с Ираном в июне многие американские войска и силы были переброшены в страны Карибского бассейна и Восточную Азию, что ограничило возможности США.

При этом представитель Белого дома опроверг Axios эти утверждения и заявил, что у США достаточно ресурсов в регионе, «чтобы реализовать многие из вариантов, представленных президенту, если он решит их выбрать».

Ранее США пригрозили Ирану мощной атакой в случае атак на американские базы.