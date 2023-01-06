Киселев пообещал выходить на митинги в защиту прав журналистов

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и депутат Государственной думы Мария Бутина вышли на пикет к посольству Латвии, требуя освободить шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщает издание «Подъем».

Вместе с телеведущим и политиком на пикет пришли несколько человек в медицинских масках с плакатами с требованием освободить журналиста и прекратить преследование российских СМИ.

Ранее совет по правам человека (СПЧ) России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы вмешаться в ситуацию с задержанным в Латвии шеф-редактором Sputnik Литва Маратом Касемом.

Латвийские спецслужбы задержали Касема по подозрению в нарушении санкций, в Ригу Касем прибыл по семейным вопросам.

Отмечается, что судебное заседание прошло 5 января. Суд избрал содержание под стражей в качестве меры пресечения, Касем уже переведен в Центральную тюрьму в Риге.