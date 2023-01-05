В Риге задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

В Латвии спецслужбы задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в нарушении санкций и шпионской деятельности. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Отмечается, что судебное заседание прошло 5 января. Суд избрал содержание под стражей в качестве меры пресечения, Касем уже переведен в Центральную тюрьму в Риге.

Адвокат Имма Янсоне, которая будет представлять интересы Касема, все еще не получила материалы дела. Законом предусматривается, что обжаловать решение суда можно в течение десяти дней.

Летом 2022 года Сейм Латвии решил ввести наказание для физических и юридических лиц, которые ретранслируют на территории страны программы запрещенных телеканалов, включая российские, а также публикуют программу телепередач таких каналов. В аннотации законопроекта указано, что публикация «неправильных» телепрограмм влияет на конкуренцию на латвийском рынке.