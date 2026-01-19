Заслуженный юрист РФ рассказал, когда Долина передаст ключи Лурье

Юрист Соловьев: Долина передаст ключи Лурье в последние часы срока по закону

Певица Лариса Долина, скорее всего, передаст ключи от квартиры новой собственнице — Полине Лурье — в последние часы отпущенного законом срока. Таким мнением с РИА Новости поделился заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

«Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье», — сказал он.

Помимо этого, считает Соловьев, будут подписаны необходимые документы.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщил, что двери квартиры Долиной в Хамовниках пришлось вскрывать приставам. Адвокат покупательницы получила ключи, после чего новая владелица официально сможет заехать в квартиру. Сама певица в данный момент отдыхает в Абу-Даби.

Недавно Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности из-за скандала с нежеланием передавать Лурье проданную квартиру. Критик Сергей Соседов предположил, что российские зрители не смогут простить и принять певицу Ларису Долину после произошедшего.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат певицы называла принудительное выселение «хайпом».