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Депутат Бутина объяснила, почему на акцию в защиту задержанного в Латвии журналиста Касема пришли люди в масках

Люди в масках, которые пришли на акцию в поддержку задержанного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема — это блогеры и журналисты. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, участники пикета надели маски из-за холодной погоды.

«Они в масках, потому что на улице -25 градусов мороза. Разные коллеги. Там есть и блогеры, и журналисты. В частности, вы правильно упомянули [Дмитрия] Киселева. Петр Лидов с нами вышел, еще многие наши коллеги со Sputnik. Просто, действительно, очень холодно. Но, несмотря на морозы, мы посчитали необходимым сегодня выйти на эту акцию и выразить свое возмущение в связи с тем, что происходит правовой беспредел и человека судят за его профессиональную журналистскую деятельность. Это недопустимо», — заявила Бутина.

По ее словам, участники акции хотели привлечь внимание властей Латвии и жителей страны.

«Главная задача акции — это привлечь внимание наших журналистов. И, естественно, обратить внимание властей Латвии на то, что происходит правовой беспредел, народа Латвии на то, что происходит правовой беспредел в их государстве. Они должны со своей стороны принять в этом участие, потому что человека фактически пытаются осудить за мнение, отличное от мнения властей. Это не может устраивать местное население, они должны это заметить. Я уверена, что Марат об этом узнает. Это человек, который попал в тяжелую ситуацию. Он должен понимать, что российский народ — с ним, его коллеги — с ним. Мы будем его поддерживать, помогать. Уже привлекли профессионального адвоката», — сказала она.

Бутина добавила, что пикет был согласован с властями столицы, несмотря на действующие коронавирусные ограничения: «[Акция] была согласована».

Шеф-редактор Sputnik Литва (МИА «Россия сегодня») Марат Касем был задержан накануне спецслужбами Латвии в Риге.

СГБ Латвии заявила, что журналиста задержали по подозрению в нарушении санкций ЕС. Статья о шпионаже, которую СМИ упоминали ранее, в сообщении не фигурирует.

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