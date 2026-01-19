Анна Семенович с женихом потратили на отпуск более 3 млн рублей

Певица Анна Семенович и ее жених Денис Шреер могли потратить на отпуск в Таиланде более 3 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив данные отелей, в которых останавливалась пара.

Отдых экс-солистки «Блестящих» и ее возлюбленного начался на Пхукете. Там они арендовали виллу с бассейном, которую, как шутила Семенович, Денис Шреер выкупил специально для нее. Согласно информации с сайта отеля, одна ночь в январе стоит 216 тысяч рублей. Артистка и ее избранник провели там две недели и отдали примерно 3 млн 24 тысячи рублей.

После Пхукета Семенович и Шреер отправились в Бангкок. Пара остановилась в пятизвездочном отеле, который на сайтах бронирования оценивается в 9,6 балла. Певица провела экскурсию по номеру для своих поклонников и показала, что они выбрали большой двухместный номер с кроватью размера «king-size», с панорамными окнами и с небольшим балконом. Проживание в таких апартаментах стоит около 124 тысяч рублей. Сколько дней там проведут влюбленные, пока неизвестно. Но артистка делилась, что планирует отдыхать весь январь и посетить еще несколько мест.

О романе Анны Семенович и Дениса Шреера стало известно в 2024 году. Вокалистка долгое время скрывала отношения и лишь намекала поклонникам о своем новом избраннике. Личность возлюбленного певица раскрыла только из-за скандала, когда в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен женат. Тогда Семенович поясняла, что Шреер находится на этапе развода, а затягивается процесс, так как проходит в Германии.

Ранее Анна Семенович отказалась выступить в откровенном новогоднем образе за 12 млн рублей.