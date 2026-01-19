Размер шрифта
Украинский депутат заявил, что Киеву может не хватить денег для пенсионеров и военных

Гетманцев: Киеву вскоре может не хватить денег на пенсии и выплаты военным
Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат от правящей на Украине партии «Слуга народа», глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию «Новости. Live» заявил, что Киеву может не хватить денег на выплаты пенсионерам и военным уже в первом квартале 2026 года.

По словам парламентария, единственным выходом для украинских властей может стать выполнение условия Международного валютного фонда (МВФ) для запуска новой программы.

«Руководящий орган МВФ, который мог принять решение по этой программе, должен был собраться в январе. Но из-за того, что Верховная рада не приняла законы, которые нужны для запуска этой программы, сроки собрания перенесены», — пояснил Гетманцев.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею Евросоюза о выплате Россией репараций Украине.

По его словам, в Брюсселе тратят на войну деньги европейских налогоплательщиков, рассчитывая на поражение России и последующие репарации. Орбан напомнил, что ЕС уже потратил €193 млрд на помощь Украине, которые Киев никогда не сможет вернуть Европе.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.

