Двери квартиры Ларисы Долиной пришлось вскрыть

Двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках пришлось вскрывать приставам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сотрудники ФССП вскрыли жилье и составили опись имущества, чтобы не было претензий насчет возможных пропаж. Адвокат покупательницы Полины Лурье получила ключи, после чего новая владелица официально сможет заехать в квартиру.

Сама артистка сейчас отдыхает в Абу-Даби.

Недавно Ларисе Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности из-за скандала с нежеланием передавать Лурье проданную квартиру. Критик Сергей Соседов предположил, что российские зрители не смогут простить и принять певицу Ларису Долину после произошедшего.

Ранее адвокат певицы называла принудительное выселение «хайпом».