В Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер»

Министерство транспорта не видит необходимости в компенсации ущерба авиакомпания от введения плана «Ковер» в аэропортах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов», — отметил он.

Никитин обратил внимание, что сейчас введение плана «Ковер» стало восприниматься гораздо легче, чем раньше. По словам министра, он попросил коллег относиться к закрытию аэропортов как к рутине и сконцентрироваться на помощи пассажирам.

Также глава ведомства выразил благодарность руководству аэропортов, Росавиации, а также авиакомпаниям. В сложных ситуациях авиация научилась взаимодействовать с железной дорогой, стали назначать дополнительные поезда в случае задержки рейсов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Его вводят, например, при внезапных изменениях погодных условий, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках дронов.

Ранее в Минтрансе отвергли планы строительства высокоскоростной магистрали Москва — Владивосток.