«Войны заканчиваются дипломатией». Демократы отозвали письмо-призыв к переговорам с РФ

Конгрессмены-демократы отозвали ранее отправленное президенту США Джо Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией. Одна из авторов послания Прамила Джайпал пояснила, что его текст был написан несколько месяцев назад. Она подчеркнула, что все военные конфликты «заканчиваются дипломатией» и что «после украинской победы» стороны в любом случае сядут за стол переговоров.

«Прогрессивная группа Конгресса отзывает свое недавнее письмо в Белый дом по поводу Украины», — сообщила инициатор обращения Прамила Джайпал.

«Ничто не может быть дальше от правды. Каждая война заканчивается дипломатией, и эта тоже так закончится после украинской победы. Письмо, направленное вчера, хотя и подтвердило этот базовый принцип, срезонировало с республиканской оппозицией в поддержке справедливой защиты украинцев своего национального суверенитета», — пояснила она.

По словам Джайпал, текст обращения был написан несколько месяцев назад и оно было отправлено «сотрудниками без одобрения». Конгрессмен взяла на себя ответственность за произошедшее как председатель группы.

«В связи со временем отправки нашего письма некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти», — пояснила Джайпал.

Что в письме

Конгрессмены от Демократической партии 24 октября направили в Белый дом письмо, в котором содержался призыв «искать любой дипломатический путь» к прекращению конфликта. «Такая схема, вероятно, будет включать стимулы для прекращения военных действий, в том числе некую форму смягчения санкций», — говорилось также в послании. Альтернативой данному сценарию станет «затяжная война», подчеркивали его авторы.

«Как законодатели, которые отвечают за трату десятков миллиардов долларов американских налогоплательщиков на военную помощь в конфликте, мы считаем, что такая вовлеченность в эту войну обязывает США серьезно рассматривать все возможные пути, включая прямое общение с Россией, чтобы уменьшить размер ущерба и поддержать Украину на пути к миру», — добавляли демократы.

Возможность переговоров

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России.

2 октября папа Римский Франциск призвал президента РФ «остановить спираль насилия и смертей, в том числе ради его собственного народа». Кроме того, он попросил Зеленского «быть открытым для серьезных предложений о мире».

24 октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина должна сама решить, когда ей стоит возобновить переговоры с Россией. В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что администрация Соединенных Штатов получила письмо от группы конгрессменов, призвавших к переговорам с Москвой.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский <...>, очевидно, хочет положить конец этой войне. Он не считает, что сейчас время <...> договариваться с господином [Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение», — сказал Кирби.

Чиновник также подтвердил, что в Белом доме знают об этом письме и ценят «обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине».

На прошлой неделе Владимир Путин установил в ряде регионов России средний режим реагирования, позволяющий губернаторам вводить военное положение.