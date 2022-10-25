«Мы бросали камни, просто как дети»

17 декабря 2010 года 26-летний торговец фруктами и овощами Мохаммед Буазизи, проживавший в городе Сиди-Бузид, совершил акт публичного самосожжения у мэрии города. С этого события началась Жасминовая революция, которая стала первой в череде событий, вошедших в историю под названием Арабская весна. «Газета.Ru» пообщалась с жителями семи стран Ближнего Востока, которых затронула эта трагедия, и подготовила специальный проект, рассказывающий о том, чего региону стоили эти потрясения. Первая глава посвящена событиям в Тунисе, воспоминаниям очевидцев о самих протестах и жизни после революционной смены власти. Далее в рамках проекта «Цена Арабской весны» мы расскажем, к чему привели революции и войны в Ливии, Иордании, Египте, Бахрейне, Ливане и Сирии.

Причины самосожжения можно искать в личной истории Буазизи, которого не раз штрафовали за отсутствие лицензии на торговлю. Во время очередного конфликта на улице девушка-полицейский дала ему пощечину. Важно, что речь идет об арабской стране, и публичное оскорбление молодого мужчины со стороны женщины было для него особенно унизительным.

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Однако к началу протестов привел целый комплекс факторов — безработица, коррупция и длительное авторитарное правление президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, который пришел к власти в 1987 году.

С того времени Бен Али значительно увеличил количество университетов и колледжей, что резко повысило в стране долю молодежи с высшим образованием. Однако количество рабочих мест не увеличивалось с той же скоростью, что и число образованных людей. Эта диспропорция привела к тому, что к 2010 году уровень безработицы в стране с 10-миллионным населением достиг 13-14%. Причем большую часть из безработных как раз составляли молодые люди с высшим образованием.

Буазизи стал символом, олицетворяющим молодежь, которая не может найти свой жизненный путь в условиях отсутствия рабочих мест. СМИ писали, что молодой человек окончил колледж, но не смог трудоустроиться, однако позже родственники рассказали, что Мохаммед не имел высшего образования, более того, доподлинно неизвестно, окончил ли он школу. Известно, что он стал торговать на улице уже с 10 лет.

Акт самосожжения вскрыл застарелые проблемы тунисского общества и положил начало волнениям, которые изначально носили социально-экономический характер.

Столкновения с полицией

24 декабря на улицы города Мензель-Бузаян, где родился Буазизи, вышли 2 тыс. человек. Протесты буквально сразу приобрели ожесточенный характер: демонстранты громили полицейские участки, государственные здания, автомобили. Среди объектов, попавших под удар протестующих, были штаб-квартира правящей партии, штаб национальной гвардии и вокзал. Три автомобиля полностью выгорели после попадания в них «коктейлей Молотова». Из Сиди-Бузид в Мензель-Бузаян прибыло полицейское подкрепление.

В то время я был студентом, мне было 20 лет, жил в столице. Началось все не в столице, чуть-чуть подальше от нас. У нас показывали по телевизору, что какие-то террористы что-то сделали, что-то разбили. Потом начались манифестации. Сначала это было далеко, а потом они начались в крупных городах, в Сусе, например, и даже в деревнях. Тогда мы поняли, что началось. Все произошло очень быстро. Это было похоже на игру, мы там камни бросали, просто как дети. Халед Амри безработный житель Туниса

Настрой протестующих стал приобретать все более агрессивный характер, полиция открыла огонь на поражение. Погиб 18-летний участник акции протеста, еще 10 с ранениями были доставлены в больницы. В Мензель-Бузаяне введен комендантский час, покинуть город было невозможно — все выезды были заблокированы.

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По сообщениям западных СМИ, информации о тех событиях поступало мало — в Тунисе был установлен тотальный контроль над распространением информации. А потому протестующие быстро перешли в Facebook (компания-владелец Meta признана в России экстремистской организацией), где делились сведениями и координировали свои действия. Иностранные журналисты также получали информацию через соцсети. Именно поэтому тунисскую революцию часто называют «киберреволюцией». Социальные сети действительно впервые в истории сыграли столь значительную роль в коммуникации между участниками революционных процессов.

27 декабря манифестации докатились до столицы государства — Туниса. Профсоюзы провели здесь акцию солидарности с протестующими в вилайете Сиди-Бузид. Митинг был немногочисленный (до 1000 человек), носил мирный характер. Однако полиция все равно, в очередной раз применив силу, разогнала собравшихся.

4 января в больнице скончался Мохаммед Буазизи. По данным Reuters, он стал четвертой жертвой протестов.

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Смерть Буазизи привела к тому, что насилие вылилось далеко за пределы вилайета Сиди-Бузид и столицы Туниса — волнения и ожесточенные столкновения молодежи с полицией начались в Касерине, Тале, Рагебе и Эттадхамуне. Только за 8-9 января число погибших достигло 50 человек. «[Ситуация] близка к хаосу», — говорили источники из Касерина.

Бен Али прервал молчание

Власти Туниса не смогли силой подавить протесты, и игнорировать происходящее они больше не могли — в стране экстренно закрыли все школы и вузы. На следующий день Бен Али выступил по национальному телевидению.

Президент осудил действия «хулиганов в масках», обвинил в инспирировании беспорядков иностранные силы, а также пообещал в течение двух лет решить проблему безработицы, создав более 300 тыс. дополнительных рабочих мест.

Обещания Бен Али не успокоили тунисское общество: в столице и ее пригородах продолжились погромы и столкновения с полицией. По сообщениям очевидцев, демонстранты били окна, поджигали автомобили, громили витрины магазинов, забрасывали полицию камнями и коктейлями Молотова. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

12 января в город Тунис были введены армейские подразделения, вечером того же дня по стране объявлен комендантский час с 20.00 до 6.00 по местному времени.

В ночь на 13 января погибли еще 8 человек, ранены 50.

Это было трудное время для всего Туниса, мы даже не могли спать, потому что была высокая террористическая угроза. Все были напуганы, очень сильно боялись, мы ночами ждали, что на улице может что-то произойти. Все было закрыто, ничего не работало. Самым страшным тогда были снайперы, мы даже видели их. Мы не могли спокойно ночью спать, сидели на улице, пытались хоть как-то сохранить свои жизни. Было очень много полиции, были драки, стрельба, было очень страшно и очень плохо. Вот эти два эпизода — со снайперами и столкновениями с полицейскими — останутся в памяти навсегда. Юнесс Али 32 года, предприниматель из Суса

На следующий день Бен Али снова выступил с телеобращением, в ходе которого он обещал прекратить интернет-цензуру, обеспечить равный доступ к управлению государством всем политическим силам, а также не выставлять свою кандидатуру на выборах 2014 года. Обратил внимание президент и на стоимость продуктов — тоже одна из немаловажных причин революции. Бен Али дал обещание снизить цены на социально значимые продукты питания — хлеб, сахар, молоко и т.д. Кроме того, Бен Али приказал военным перестать открывать огонь против участников акций протеста.

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В эти дни случился перелом в настроениях масс: экономические и социальные лозунги сменились на политические. К 14 января ситуация сложилась практически критическая. Меры, предпринятые правительством, не помогли. Люди выкрикивали «Восстание продолжается!», «Скажем «нет» Бен Али!», «С нас хватит!».

Западные СМИ связывали происходящие события с экономической ситуацией, однако статистически экономика Туниса выглядела не так плохо. В течение двух десятилетий, предшествовавших революции, экономический рост составлял в среднем 5% в год, за пять лет до протестов средний доход на душу населения вырос с $2,7 тыс. до $3,5 тыс. В стране к 2010 году сформировалась прослойка среднего класса (60% населения страны), хотя разрыв в уровне потребления между бедными и богатыми был всего лишь двукратным.

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Бегство Бен Али

После телеобращения Бен Али 13 января подразделения тунисской армии покинули столицу, их заменили спецподразделения полиции. Утром 14 января были сняты блокпосты и оцепление, а силы безопасности ушли с улиц.

После президент отправил в отставку кабинет министров Мухаммеда Ганнуши, ему же поручил в кратчайшие сроки сформировать новое правительство.

Однако и эти меры демонстрации не остановили. На улицах тунисских городов собралось 100 тыс. человек, они требовали отставки самого главы государства. Сначала полиция не противодействовала митингующим. Уже к середине дня ситуация снова стала накаляться, протестующие попытались прорваться к правительственным зданиям, Центральному банку, телецентру. Военных пришлось вернуть в города.

Полиция и армия приступили к разгону демонстрантов, они применили слезоточивый газ. Демонстрантов рассеивали по узким улицам, задерживали и увозили в неизвестном направлении, свидетели рассказывают, что многих избивали.

Жесткость действий сил правопорядка лишь усиливала настрой собравшихся. Беспорядки охватили практически всю территорию страны. В Тунисе снова был введен комендантский час.

14 января в 17.00 Зин аль-Абидин Бен Али покинул страну, власть перешла в руки военных.

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В СМИ распространилась информация, что причиной этому стала «временная неспособность президента выполнять свои полномочия». Государство возглавил премьер-министр Туниса Мухаммед Ганнуши.

В ночь на 15 января на окраинах столицы банды мародеров еще грабили магазины и дома богатых граждан.

17 января 2011 года был объявлен состав временного правительства национального единства Туниса. В стране начался период политического транзита, который в конечном итоге привел к первым в истории страны демократическим выборам.

Таким образом, революция в Тунисе, унесшая, по данным ООН, жизни 219 человек, свершилась чуть больше чем за четыре недели. Она не стала решением экономических и социальных проблем страны. Безработица и бедность продолжали расти, а обострение политической борьбы внутри нового руководства привело к ужесточению режима. О том, как Тунис прожил следующие десять лет после Жасминовой революции, читайте в следующей части проекта «Цена Арабской весны».