Политика

Военная операция РФ на Украине. День 244-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 244-й день

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Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции

Артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции

РИА Новости
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о несогласии США с предупреждениями России относительно Украины. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов, он считает, что нужны более жесткие меры. Россия будет расценивать применение «грязной бомбы» Киевом как акт ядерного терроризма, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя. В ночь на 25 октября улицы Киева и Одессы погрузились во тьму из-за отключения наружного освещения и вывесок. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:17

МАГАТЭ после запроса из Киева проверит ядерные объекты на Украине после обвинений РФ в создании «грязной бомбы».

8:15

8:12

⚡️Президент ФРГ Штайнмайер впервые с начала спецоперации прибыл в Киев.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Global Look Press
8:10

В ночь на 25 октября улицы Киева и Одессы погрузились во тьму из-за отключения наружного освещения и вывесок, передает украинское издание «Страна».

8:05

Министр обороны США Ллойд Остин и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили «недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией». Они также «обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией, ложные обвинения России относительно подготовки Украины к применению «грязной бомбы» на своей территории и необходимость деэскалации со стороны России».

8:02

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает «публичные ложные утверждения» России относительно Киева.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 244-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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