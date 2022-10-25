Военная операция РФ на Украине. День 244-й

МАГАТЭ после запроса из Киева проверит ядерные объекты на Украине после обвинений РФ в создании «грязной бомбы».
⚡️Президент ФРГ Штайнмайер впервые с начала спецоперации прибыл в Киев.
Президент Германии Франк-Вальтер ШтайнмайерGlobal Look Press
В ночь на 25 октября улицы Киева и Одессы погрузились во тьму из-за отключения наружного освещения и вывесок, передает украинское издание «Страна».
Министр обороны США Ллойд Остин и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили «недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией». Они также «обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией, ложные обвинения России относительно подготовки Украины к применению «грязной бомбы» на своей территории и необходимость деэскалации со стороны России».
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре заявил своему украинскому коллеге Алексею Резникову, что Вашингтон отвергает «публичные ложные утверждения» России относительно Киева.