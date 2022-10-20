Для «оптимизации». Путин упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Полномочия агентства он передал Минэкономразвития. Вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян считает, что в министерстве есть чиновники, которые разбираются в теме туризма. Но «только время покажет», правильным ли было упразднение Федерального агентства по туризму.

Указ президента

Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. В опубликованном на интернет-портале правовой информации документе говорится, что соответствующее решение принято для «совершенствования» госуправления в сфере туризма, а также для «повышения эффективности» и «оптимизации».

Полномочия Ростуризма президент передал Минэкономразвития. Также отмечается, что министерство становится правопреемником в том числе по судебным обязательствам агентства. Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Указ Путина вступил в силу в день подписания.

В Минэкономразвития сообщили, что теперь министерство будет «отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров».

«Существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений. Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций упраздненного Ростуризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов — с 35 до 37», — уточнили в ведомстве.

«Мы это уже проходили»

Чернышенко заявил журналистам, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит властям «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли».

«За последние годы <…> запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю (главу Ростуризма) Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем», — сказал он.

По его словам, «лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей».

Вице-президент «Альянса туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил в интервью радио Sputnik, что в Минэкономразвития есть эксперты по туризму, которые знают, как вести дела.

«Мы это уже проходили. Туризм очень много лет был в ведении Министерства экономического развития. В принципе там остался необходимый пласт чиновников, которые занимались туризмом. Мы их знаем, они до сих пор работают в Минэкономразвития», – сказал он.

Мкртчян надеется, что новые «пертурбации» не нанесут вред тем проектам, которые запустил Ростуризм.

«Будет ли лучше для туризма, что им теперь будет заниматься Минэкономразвития вместо Ростуризма? Это только время покажет. Все-таки надо отдать должное, что, когда было отдельное ведомство, курирующее туризм, то появились новые проекты, даже появился национальный проект по туризму. Мы очень надеемся, что вот эти новые пертурбации не позволят туристическим проектам сойти на нет, а, наоборот, будут способствовать их дальнейшему развитию», – заключил он.

Инициатива Догузовой

Согласно открытым источникам, Федеральное агентство по туризму было образовано в 2004 году в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. Первоначально Ростуризм находился в прямом подчинении правительству, но в 2008 году его передали в ведение Министерства спорта, туризма и молодежной политики.

В 2012 году агентство перешло в ведение Министерства культуры РФ, а в 2018 году — в ведение Минэкономразвития. В 2020 году Ростуризм полностью перешел под контроль правительству РФ, оно назначало и освобождало от должности руководителя агентства. С 7 февраля 2019 года Ростуризм возглавляла Зарина Догузова.

ТАСС сообщил, что Догузова попросила правительство наделить Ростуризм полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. 6 сентября 2022 года состоялось заседание Госсовета по развитию туризма с участием Путина, Догузовой и Чернышенко. Вице-премьер инициативу главы Ростуризма не поддержал.

»Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку <…> 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство — Минстрой. Это было осознанное решение», — пояснил Чернышенко.

Тогда президент сказал, что «нужно понять, что понимается под определением Ростуризма в качестве «федерального органа исполнительной власти, ответственного исполнителя государственной программы «Развитие туризма».

Путин отметил, что ему не так важно, «через кого там деньги пропускать» и через какой правительственный орган это должно регулироваться. По его словам, «после дополнительной проработки надо сделать так, как целесообразнее, удобнее, эффективнее работать».

«Ясно, что стройка в одном ведомстве, они знают, как строить. В другом ведомстве знают, что нужно строить, где и как. Можно ведь синхронизировать эту работу, два ключа сделать. Подумайте, пожалуйста. Вопрос несложный, но подумать надо и окончательно сформулировать решение», — заключил глава государства.