«Будет важная встреча». Что Эрдоган обсудит с Путиным в Астане

Президент РФ Владимир Путин на совместном с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлении для прессы по итогам встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, 19 июля 2022 года

В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 13 октября в Казахстане Анкара изложит инициативы по урегулированию ситуации на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. На прошлой неделе колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара передала Вашингтону предложение организовать диалог стран Запада с Россией. В последние дни Анкара заявляет о готовности выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине, однако у нее появился конкурент — ОАЭ.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле в преддверии встречи глав РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана ожидают инициативы Анкары по урегулированию ситуации на Украине.

«Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции — Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной», — сказал Ушаков.

В Астане 13 октября состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА). Ранее сообщалось, что главы государств намерены обсудить ход реализации «зерновой сделки», ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество.

По словам Ушакова, роль Анкары в вопросе урегулирования на Украине в последнее время растет, в СМИ распространяется информация, что Турция активизировала посредническую роль и старается организовать переговоры сторон на своей территории — в Стамбуле или Анкаре.

«Думаю, можно ожидать, что Эрдоган изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это все пока что не более, чем сообщения в прессе», — заявил он.

Ушаков также сообщил, что Путин и Эрдоган с начала года провели 13 телефонных разговоров и почти каждый месяц встречаются лично.

Возможные переговоры с Западом

8 октября колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией. Он уточнил, что речь идет о переговорах с участием Франции, Германии и Великобритании. По информации колумниста, этот план Анкара пока передала только Вашингтону, который положительно отреагировал на данную инициативу, однако остается открытым вопрос «удастся ли найти российского собеседника для такого диалога». Он призвал не удивляться, если в ближайшем будущем Запад и Россия сядут за стол переговоров благодаря Анкаре.

В статье отмечается, что в Анкаре «также уважают волю Украины» и всегда применяли открытые каналы, чтобы объяснить необходимость возвращения к мирным переговорам «без применения тактического ядерного оружия».

«Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата», — отметил Шендир.

9 октября председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА «Новости», что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул. Он напомнил о роли Анкары в заключении «зерновой сделки». По его словам, Эрдоган стремится снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем.

11 октября представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не получала предложений о проведении переговоров между РФ и Западом в Турции.

«На данный момент, пока я готовилась к брифингу, об этом не было дополнительно ничего известно. Россия не получала по дипломатическим каналам никаких предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном и Парижем», — сказала она.

Встреча с Эрдоганом

В ходе запланированных 13 октября переговоров Путин и Эрдоган намерены обсудить «продуктовую сделку», ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество, сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.

«Весь широкий спектр вопросов: «продуктовая сделка», ситуация на Украине, энергетическое сотрудничество, двустороннее сотрудничество войдут в повестку переговоров», — сообщил собеседник агентства.

На вопрос о новых посреднических усилиях Анкары в украинском конфликте источник отметил, что Турция «с первого дня конфликта предлагает это посредничество».

«Турция – единственная страна, которая может говорить и с Москвой, и с Киевом. Мы со всеми своими посредническими усилиями нацелены на скорейшее прекращение огня и установление прочного мира», — добавил он.

Информацию о переговорах по украинской тематике 13 октября подтвердил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. «Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (на Украине)», — сказал он, отметив, что для достижения прекращения огня на Украине очень много «подводных камней, ловушек и ям».

Переговорный фон

13 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию, чтобы далее отправлять его в Европу, тем самым создав крупнейший газовый хаб. По его словам, у такого решения есть экономическая целесообразность, а также более высокий уровень безопасности. Он отметил, что РФ готова начать прямые поставки газа в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока — 2».

«Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — сказал глава государства.

На заявление российского лидера о возможности перенести транзит газа из Балтийского моря в Черное министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз отметил, что технически это возможно, но требует обсуждения. Этот вопрос, согласно сообщениям СМИ, может обсуждаться на предстоящей встрече с Эрдоганом в Астане.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о перспективности поставок энергоресурсов в Европу через Турцию. Также он заявил, что Россия готова увеличить объемы поставки нефти в Турцию, однако вопрос должен решаться между коммерческими компаниями двух стран.

11 октября Путин провел встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которой стороны обсудили торговое сотрудничество, а также коснулись ситуации вокруг Украины. Путин тогда поблагодарил лидера ОАЭ за посреднические усилии в урегулировании украинского кризиса. Ранее об участии ОАЭ в данном контексте не сообщалось.

«Мы благодарны Вам за Ваши посреднические усилия, которые приводят к решению ряда чувствительных гуманитарных вопросов. Я знаю о Вашем стремлении внести вклад в урегулирование всех спорных вопросов, в том числе и того кризиса, который происходит сегодня на Украине. Хочу отметить, что это действительно является существенным фактором, который даёт возможность использовать Ваше влияние для того, чтобы двигаться в направлении урегулирования ситуации», — передают слова Путина на сайте Кремля.

По итогам встречи эмиратское информационное агентство WAM сообщила, что президент ОАЭ во время переговоров с Путиным подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной.