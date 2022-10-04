Киев официально отказался от переговоров с Путиным. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действия решения СНБО — в частности, о невозможности переговоров с действующим президентом РФ. Еще до проведения референдумов украинский президент заявлял, что после них говорить с Москвой «будет уже не о чем». Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к переговорам — но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — следует из текста.

Кроме того, Зеленский ввел в действие одобренный СНБО текст обращения в НАТО об ускоренном вступлении в Североатлантический альянс.

«Одобрить текст общего обращения президента Украины, председателя Верховной рады и премьер-министра в организацию Североатлантического договора», — говорится в указе. Заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке украинский лидер подписал в минувшую пятницу, 30 сентября.

Зеленский поручил правительству обеспечить укрепление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи. Он также рекомендовал Верховной раде ускорить принятие законопроектов о введении санкций против РФ.

«Дождемся следующего президента Украины»

Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль теперь будет либо ждать изменения позиции нынешнего главы украинского государства, «либо уже дождемся следующего президента Украины».

О том, что Киев готов к переговорам, но уже с другим президентом РФ, Зеленский заявил в пятницу, сразу после выступления Путина на церемонии принятия в состав России новых регионов.

В своей речи Путин призвал Киев «немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров».

По его словам, Москва к переговорам готова, но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав РФ. «Россия его не предаст», — заверил он и добавил, что украинские власти должны «относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением».

Референдумы в четырех регионах прошли с 23 по 27 сентября. После решений местных администраций об их проведении Владимир Зеленский говорил, что проводить переговоры с Москвой впоследствии будет невозможно и бессмысленно.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в Стамбуле в конце марта. Позднее также при участии Турции были заключены «зерновые сделки» о вывозе сельхозпродукции из Украины.

Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности. Как полагали украинские власти, документ должны были обязательно ратифицировать страны-гаранты, в числе которых могли быть США, Польша, Турция, Китай, Франция, Израиль и др. В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность. Вопросы о территориальной приналежности Крыма, а также о будущем республик Донбасса, тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами.