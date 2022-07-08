«России самой пожинать плоды противостояния с Западом»: существует ли раскол Москвы и Нур-Султана

Отношения России и Казахстана на официальном уровне остаются союзническими, заверяет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но это пришлось подтверждать не просто так — журналисты спрашивали у него, что означает приостановка деятельности Каспийского трубопроводного консорциума и проект минфина Казахстана о соблюдении ряда санкций. Кроме того, Казахстан не собирается отказываться от нейтралитета по украинскому вопросу. «Газета.Ru» разбиралась, от чего зависит дружба на постсоветском пространстве.

Это норма

Отношения России и Казахстана переживают ряд испытаний, но как утверждают власти, по экономическим и экологическим причинам. Политически же Нур-Султан — по-прежнему союзник Москвы, а стороны находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поводом же для вопросов на эту тему стал ряд неординарных новостей.

Казахстан с самого начала спецоперации максимально отстранился от поддержки России по Украине, выбрав нейтралитет, и отказался помогать Москве обходить санкции.

После этого начались консультации Казахстана и Евросоюза о предотвращении влияния санкций против России на центральноазиатскую республику.

В начале июля минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, по которому будут соблюдаться санкции на поставки отдельных товаров в Россию.

Однако нет алармистских настроений не только в Кремле, но и в Госдуме. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») отказался разговаривать на эту тему.

«Я не буду комментировать этот проект. Вот если его примут, тогда и будем разговаривать», — сказал парламентарий «Газете.Ru», повесив трубку.

Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов сказал «Газете.Ru», что Казахстан и Россия — независимые государства со своими национальными приоритетами, которые могут разниться.

«У нас могут быть разные степени отношений с другими странами. И это нормально», — уверен он.

Нефтяная сага

Казахстан и Россию разделяет и нефтяной вопрос. Сначала президент Касым-Жомарт Токаев, по сути, предложил странам Евросоюза заменить казахстанской нефтью российскую.

«Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», — сказал он.

Всего через сутки после заявления Токаева суд Новороссийска постановил остановить работу морского терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) на 30 суток для устранения экологических нарушений — там Ространснадзор нашел «несколько документарных нарушений по ликвидации аварийных разливов нефти».

Сейчас через КТК проходит примерно две трети казахстанского нефтяного экспорта в Евросоюз (сильнее всего от него зависят страны Южной Европы), и в результате решения суда не будет поставляться 1,3 млн баррелей в сутки — около 1% от всего мирового потребления.

Так как КТК решил обжаловать вердикт, поставки нефти по этому маршруту пока не прекращаются. Если это все-таки произойдет, то повысится спрос на российскую нефть, считают некоторые экономисты. А Казахстан за этот месяц не досчитается примерно 4% годового дохода бюджета.

Следующим элементом нефтяной саги стало поручение Токаева правительству проработать альтернативный путь для экспорта нефти, назвав приоритетным Транскаспийский маршрут — в обход России.

«Вряд ли это политически мотивированное [заявление]», — так отреагировал на это Дмитрий Песков.

Не надо обострять и обижаться

При этом схожая политико-экономическая комбинация событий уже фиксировалась в июне. Сначала Токаев сделал ряд вызвавших резонанс высказываний, в том числе на ПМЭФ в присутствии Путина, — например, о нежелании признавать «квазигосударства» ЛНР и ДНР. Он также акцентировал внимание на том, что именно Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а не Россия направляла миротворцев в Казахстан во время массовых протестов и беспорядков в январе 2022 года. Вскоре акватория, прилегающая к выносным причальным устройствам КТК, была полностью закрыта на неделю для движения судов, что привело к остановке отгрузки нефти. Официальная причина — обнаруженные противокорабельные мины в бухте Новороссийска времен Великой Отечественной войны.

Однако профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев сказал «Газете.Ru», что пока не видит поводов не верить официальным заявлениям.

«Я пока здесь могу только повторить, что вопросы, связанные с прокачкой нефти в Новороссийск, связаны с исключительно экологическими моментами.

А разные трения психологического характера между представителями казахстанской и российской элиты давно имеют место. Например, были определенные вопросы по русскому языку и языковых патрулей, но еще задолго до СВО.

А сейчас мы должны исходить из того, что говорит российское государство», — отметил он.

Казахстанский политик Косанов, в свою очередь, призвал Москву саму не обострять лишний раз отношения. По его мнению, «щекотливую ситуацию» на ПМЭФ спровоцировала ведущая мероприятия Маргарита Симоньян, которая также была в курсе позиции Токаева. При этом политик говорит, что правящим кругам в России важно понять, что Казахстан может иметь отличную от России оценку событий, но это не означает «желание ухудшить отношения с ней».

«В острейший период, который переживаем все мы, любое контрдействие (например, периодические запретительные решения российской стороны по КТК) будет иметь политическую окраску. Но не надо давать поводы для этого! Любое недружественное решение может иметь необратимые последствия для двусторонних отношений. Россия сделала свой цивилизационный выбор. И ей самой пожинать плоды такого противостояния», — говорит он.

Никто ничего не требует

Профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев также считает, что никакого разлада между государствами, который негативно влиял бы на интеграционные процессы, нет.

«Позиция Токаева по Украине была известна Кремлю и до ПМЭФ, фактически еще с 2014 она неизменна.

Спецоперация — сугубо российский подход, и Казахстан не имеет к нему никакого отношения.

Позиция Токаева — Казахстан за мирный способ урегулирования. Я бы не стал говорить, что это звучит резко», — отмечает он.

Косанов также уверен, что изменение отношений коллективного Запада к России не влияет на отношения между союзниками по ЕАЭС.

«Не нужно периодически возникающие проблемы, включая разные оценки ситуации в мире, преподносить как деградацию в наших отношениях. В историческом и стратегическом плане Казахстан и Россия в хорошем смысле этого слова обречены быть вместе: обречены вместе переживать мировые кризисы, включая и ухудшения отношений одного из них с другими странами и блоками. У Казахстана же такого кризиса в отношениях с другими нет», — отметил он.

При этом ряд экспертов считают, что Москва последними событиями все-таки подает сигналы о том, что хотела бы большей лояльности от союзника. Например, экономист Алмас Чукин заявил телеканалу RTVI, что, с его точки зрения, «экологию используют как предлог для политических решений» — этот вывод он сделал на основе формулировок российского суда. Эксперт по Казахстану Роман Юнеман также считает, что несмотря на заявления Пескова, фактически российская политика в отношении Казахстана начала меняться, а «время многовекторности заканчивается».

Однако казахстанский эксперт Бурнашев не ожидает, что внешнеполитическая стратегия Нур-Султана, ориентированная на сотрудничество с враждующими центрами силами, будет изменена даже на фоне деградации отношений России и Запада.

«На самом деле позиция Казахстана устраивает всех наших партнеров. Никто до сих не пор не оказывал давление на него с целью изменить отношения, и я не ожидаю, что такое произойдет в будущем», — заключил он.