Что ждет Россию и Украину после отставки Бориса Джонсона

Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон задержится на этой должности еще несколько месяцев — консерваторам требуется время, чтобы выбрать себе нового лидера. Явного фаворита в гонке нет, но Москве в любом случае не на кого ставить — ни один кандидат на пост премьера не откажется от антироссийской линии, считают эксперты. «Газета.Ru» рассказывает, кто придет на смену «главному другу Украины» и почему смена власти в Лондоне — это проблема Киева.

Когда Джонсон уйдет окончательно?

Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что высокопоставленные члены правящей Консервативной партии Великобритании планируют избрать нового партийного лидера и, как следствие, премьер-министра страны к началу сентября, когда парламентарии вернутся с летних каникул.

В ближайшее время — ориентировочно 11 июля — будет утверждена только процедура выбора нового лидера тори, которая традиционно для консерваторов отличается своей сложностью. Предвыборная гонка за место лидера Консервативной партии пройдет в несколько этапов — сначала голосование проведут члены парламентской фракции, после чего рядовые партийцы сделают выбор из предложенных им фаворитов.

Как отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, в лучшем для Бориса Джонсона случае эта процедура затянется до октября — но не позже.

«В октябре пройдет конференция Консервативной партии, которую должен будет открыть уже новый лидер. До этого момента, пока идет предвыборная гонка и консерваторы не найдут ему замену, Джонсон может временно исполнять обязанности премьер-министра и лидера тори», — объяснил старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Но при этом специалисты уверены, что на самом деле развязка этой истории наступит гораздо раньше.

«Уйти в отставку в начале июля и сохранять свой пост до октября — это как минимум странно. Консерваторы такого не допустят», — отметил первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

«В ближайшие несколько месяцев, до конца лета голосование должно завершиться», — согласилась ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Почти главный фаворит

Точный список кандидатов на пост премьер-министра будет определен в ближайшие недели. Эксперты считают, что претендентов на пост может быть от шести до дюжины.

Наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы стать следующим премьер-министром Великобритании, считается действующий министр обороны страны Бен Уоллес.

Именно его в качестве фаворита выделяют британские букмекерские конторы, его же, согласно результатам социологического опроса YouGov, поддерживает большинство членов партии тори.

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«Велика вероятность, что именно Уоллес победит в предвыборной гонке за пост лидера консерваторов», — считает эксперт Олег Охошин.

Однако полной уверенности в том, что именно главе минобороны достанется честь стать следующим главой кабинета министров, нет.

«Проблема в том, что в рядах консерваторов нет однозначного лидера, за которым готово пойти большинство», — указала Кира Годованюк.

И действительно, согласно тому же опросу YouGov, Уоллес не сильно обходит своих конкурентов — его поддерживают 13% консерваторов, а Пенни Мордонт, младшего министра по торговой политике и предшественница Уоллеса на должности министра обороны (а также первая в истории Великобритании женщина на этом посту), готовы поддержать 12% членов тори.

Кто еще претендует на пост премьера?

Еще один популярный в опросах и у букмекеров кандидат — бывший глава минфина (канцлер казначейства) Риши Сунак — второй человек в правительстве, отставка которого и запустила стремительный уход Джонсона с поста.

И хотя из всех возможных кандидатов Сунак наиболее компетентен для решения внутренних экономических проблем страны, Олег Охошин из Института Европы РАН считает его избрание маловероятным.

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«Своим участием в коррупционных скандалах он подмочил себе репутацию. И на мой взгляд, слабая компетенция в экономических вопросах, например, у Элизабет Трасс, воспринимается не так остро, как публичные скандалы, связанные с канцлером казначейства», — сказал эксперт.

Лиз Трасс — министр иностранных дел в кабинете Бориса Джонсона. Долгое время она считалась наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра, однако сейчас она с натяжкой входит в тройку лидеров.

Кира Годованюк объяснила это высокой лояльностью Трасс лично Борису Джонсону: «Именно тот факт, что Трасс была ближайшим соратником Джонсона и не дистанцировалась от него во время скандала, до последнего высказывая премьеру свою поддержку, может настроить консерваторов против нее — просто из-за ассоциаций с прошлым премьером».

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«Консервативная партия хочет отделиться от наследия Джонсона для того, чтобы обновить партию, партийную программу и с успехом выиграть парламентские выборы, которые сейчас назначены на 2024 год», — подчеркнула эксперт.

Как изменения в Лондоне отразятся на Москве?

По словам Олега Охошина, на выбор будущего премьер-министра будет влиять множество факторов, но основной — «лояльность антироссийскому внешнеполитическому курсу Великобритании, который был сформулирован еще при Терезе Мэй». С этой точки зрения, по словам эксперта, Уоллес и Трасс являются наиболее вероятными кандидатами, поскольку они словом и делом проводят достаточно жесткую политику в отношении Москвы.

Кира Годованюк также уверена, что вне зависимости от того, кто станет новым главой британского кабинета министров, во внешнеполитическом курсе страны будет сохраняться преемственность с кабинетом Джонсона.

«Мы по прежнему будем наблюдать антироссийскую риторику, риторику на поддержку Украины.

А также риторику на усиление роли Британии в евроантлантических структурах безопасности и европейской безопасности в целом как ответ на Brexit, который спровоцировал усиление активности Британии в Европе в качестве компенсацию потери влияния в Европейском союзе», — указала эксперт.

Игорь Ковалев из НИУ ВШЭ считает, что политика Великобритании в отношении России не изменится даже в том случае, если отставка Джонсона обернется очередными досрочными выборами и победой партии лейбористов.

«В британском истеблишменте на сегодняшний день, на мой взгляд, нет пророссийских или хотя бы лояльно настроенных к России политиков. Поэтому о смене курса и улучшении отношений с Москвой в ближайшей перспективе можно даже не думать», — указал Ковалев.

…а на Киеве?

Но если Москве от смены власти в Великобритании «ни холодно, ни жарко», нельзя сказать то же самое о Киеве.

Эксперты уверены, что если в британском внешнеполитическом курсе и произойдут изменения, они будут связаны с сокращением поддержки Украины.

«Изменения во внешнеполитическом курсе будут касаться только уменьшения объемов военной и экономической помощи Украине в связи с тяжелым экономическим кризисом, с которым столкнулась Великобритания. Вполне вероятно, что рядовые британцы после того, как у них окончательно пропадет эйфория по поводу той помощи, которую их страна оказывает Украине, будут недовольны тем, что из бюджета выделяются значительные средства на помощь украинскому правительству в то время как их уровнь жизни и покупательная способность снижаются, а налоги и цены на ЖКХ растут. Британцы будут исходить из своих бытовых нужд и вопрос финансовой помощи Украине будет восприниматься уже в негативном ключе», — отметил Олег Охошин.

«Великобритания все глубже погружается в экономический кризис. Ресурсы истощаются, рано или поздно придет осознание, что тратить средства на помощь Украине и при этом не замечать те проблемы, которые есть у британских граждан, как минимум контрпродуктивно. Для любого будущего премьера это будет политический суицид», — резюмировал Игорь Ковалев.