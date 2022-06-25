«Это будет историческое событие». Глава НАТО рассказал о предстоящем саммите

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что украинский кризис будет завершен в ходе переговоров. Североатлантический альянс продолжит оказывать украинцам военную и экономическую поддержку, чтобы помочь им «оставаться суверенной и независимой европейской нацией», подчеркнул он. Решение о размере очередного пакета помощи и его параметрах будет принято на саммите альянса. В Кремле ранее отмечали, что не против вернуться к переговорному процессу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров. «Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — подчеркнул он в интервью испанской газете El País.

«Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией», — добавил Столтенберг. Лучшим способом укрепить позиции Киева, по его мнению, станут «мощная военная и экономическая поддержка», а также жесткие санкции против России.

«Мы помогаем им (украинцам — «Газета.Ru»), потому что они просят об этом», — ответил политик на замечание журналиста Бернардо де Мигеля о том, что поставки вооружения подталкивают Киев к эскалации. При этом «между НАТО и Россией нет тотальной войны», заверил он.

«Историческое событие»

Столтенберг также рассказал, что государства - члены НАТО должны согласовать на саммите альянса в Мадриде полный пакет помощи Украине, а также новую стратегическую концепцию альянса. «Мадридский саммит является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам», — указал он.

«Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны», — пояснил генсек.

Новую стратегию Столтенберг назвал «крупнейшим преобразованием коллективной обороны со времен окончания холодной войны», подразумевающим увеличение численности войск, готовность к быстрому реагированию и «большее количество оборудования наготове».

«На них цыкнули»

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил сомнения в том, что «англосаксы позволят» Украине вернуться за стол переговоров. «Я сейчас не вижу возможности для украинской стороны, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», — подчеркнул министр.

Он в очередной раз обвинил Киев в срыве переговоров после встречи в Стамбуле в конце марта и добавил, что «теперь мяч на украинской стороне». «На них цыкнули американцы, англичане прежде всего, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве», — уточнил дипломат. Предлагать украинской стороне подписать новые соглашения по примеру минских Лавров счел «бессмысленным».

«Мы бы не поднимали вопрос Крыма»

Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля, затем был проведен еще ряд консультаций, переговоры также продолжались в онлайн-формате. В середине мая в МИД РФ рассказали, что переговорный процесс «не идет ни в каком виде», «заморозку» инициировал Киев.

1 июня Владимир Зеленский подчеркнул, что не собирается уступать украинские территории, никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донбасса.

Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что переговорный процесс может возобновиться к концу августа, когда, по его прогнозам, положение украинской армии улучшится. Украинская сторона может рассмотреть политическое соглашение, «подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле», добавил переговорщик. «Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например», — пояснил он. В Кремле отметили, что «всегда готовы к диалогу».